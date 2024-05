Aleix Espargaró dará una rueda de prensa para anunciar su retirada a final de año

Tras veinte temporadas de carrera deportiva en el Mundial de MotoGP, Aleix Espargaró anunciará este jueves, en el inicio de su gran premio de casa, en el circuito en el que se crió como deportista y como persona, que se retira a final de temporada tras 340 grandes premios y 7323 días como piloto.

Aleix ha querido hacer el anuncio en una rueda de prensa, programada para las tres y cuarto de la tarde de este jueves, en casa, junto a su familia y amigos, aunque por delante aún tenga 15 grandes premiso programados y, a la espera de lo que pueda explicar, movido por la necesidad de dejar paso a nuevas caras en el box de Aprilia, del que, seguramente, seguirá formando parte en el futuro, aunque ya no como piloto titular.

Aleix era el 'malo' de los Espargaró, espigado, con pinta de distraído y gafas graduadas nadie daba un duro, a principios de siglo, por el chico de Granollers y todas las miradas apuntaban a su hermano pequeño, Pol, que apuntaba maneras. La de Aleix siempre fue una carrera en el filo de la navaja, condenado a ser un piloto rellena parrillas, sin previsión de que, en ningún momento, llegara su gran momento. Pero llegó.

El hijo mayor de Genís, seguramente el único que creía ciegamente en él hace dos décadas, debutó como invitado en un Gran Premio de Valencia de 125cc, la última carrera del curso, en 2004, hace justo veinte años. Y lo hizo terminando 24º, a casi un minuto del podio, que completaron Héctor Barberá, Andrea Dovizioso y Alvaro Bautista, éste último, junto a Aleix, los únicos que siguen en activo aún hoy de una parrilla en la que había 38 pilotos, entre ellos unos imberbes Jorge Lorenzo y Casey Stoner, que se cayeron a diez vueltas del final.

Argentina 2022, la primera e inolvidable victoria de Aleix Espargaró Foto de: Aprilia Racing

Desde entonces y hasta hoy, Aleix ha tomado parte en 326 grandes premios que pueden llegar a ser, a final de temporada, 341, completando una carrera en el paddock de MotoGP de 7.323 días, los que van del 31 de octubre de 2004, el día que debutó, al 17 de noviembre de 2024, el día que colgará el mono, definitivamente, ambos en el circuito Ricardo Tormo de Cheste con el Gran Premio de Valencia de escenario.

Para Aleix, sin embargo, el gran premio que lleva tatuado en su piel es el de casa, el de Catalunya. Y cuando los Espargaró dicen 'la carrera de casa', lo hacen con fundamento, no en vano nacieron y se criaron en Granollers, ciudad colindante a los terrenos del Circuito de Barcelona y, asegura, de pequeños en el colegio escuchaban los sonidos de motores que salían del trazado catalán casi todos los días del año.

La relación de amor del catalán con el trazado de Montmeló se ve reflejado en su primer podio en el Mundial, el tercer puesto en la carrera de Moto2 de 2011, completando un podio en el que estuvieron Stefan Bradl y Marc Márquez. Y en el último, hasta ahora: la victoria lograda el pasado año en el GP de Catalunya de MotoGP, cuando se impuso por delante de Maverick Viñales y Jorge Martín.

Se va el último 'old school' de la parrilla de MotoGP

Por el camino, tres victorias en la categoría reina, con la primera y memorable conseguida en Argentina 2022 y la no menos espectacular de Silverstone, en Inglaterra, en 2023, además de un segundo puesto y siete terceros, seis de ellos en MotoGP.

Con Espargaró no se va, seguramente, un piloto que pasará a la historia por un extenso palmarés, por más que miles y miles de pilotos lo tienen mucho más reducido, sino que estamos ante la esencia del piloto hecho a sí, mismo, persistente y trabajador, que nunca se dio por vencido y que se mantuvo con su propio estilo hasta el final. El último 'old school' de la parrilla de MotoGP, un piloto que siempre defendió la seguridad de sus compañeros de profesión ante 'la patronal' y que nunca se mordió la lengua, lo que le ha supuesto no pocos dolores de cabeza.

Resultados al margen, el gran logro de Aleix, su gran obra y seguramente por lo que se le recordará durante mucho tiempo, será por haber colocado en el mapa de MotoGP, nuevamente, a una fábrica como el Grupo Piaggio a través del equipo Aprilia.

Aleix Espargaró, en 2009-2020 con Pramac Ducati en sus primeros años en la categoría reina Foto de: Pramac Racing

Cuando en 2016, tras dos temporadas como piloto oficial Suzuki, los japoneses decidieron no renovar al español, lo que puso a Aleix en una situación de crisis y altas perspectivas de quedarse sin trabajo justo cuando había logrado su gran sueño, que era llegar a un equipo oficial de fábrica. Fue entonces cuando apareció Aprilia, sin rumbo, sin plan, sin presupuesto y sin ideas, pero con dos plazas en MotoGP y ganas de sacar el proyecto adelante.

Aleix se puso el mono de trabajo y empezó a trabajar en el desarrollo, junto a Romano Albesiano y su equipo técnico, de la RS-GP, una moto que en 2017 no daba la talla y que ahora mismo lucha por victoria. La gran obra y el legado de 'il capitano', el jefe de Aprilia, el hombre que lo ha dado todo por la casa de Noale y cuyo último servicio, seguramente, es hacer espacio a la llegada de un nuevo, joven y competitivo piloto al que ha sido su box en los últimos ocho años.