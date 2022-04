Aleix Espargaró se siente para hacer "algo grande" con Aprilia

Cargar reproductor de audio

Después de su podio en Qatar, Aleix Espargaró venía avisando de que este sí puede ser el gran año de Aprilia en MotoGP, consiguiendo la primera pole position para la casa de Noale desde su regreso a MotoGP.

"Estoy muy contento por toda la gente de Aprilia, es brutal todo lo que poco a poco vamos consiguiendo, cada vez que logramos algo me dicen que es histórico, que es la primera vez, y eso es emocionante y me hace sentir muy orgulloso, no es nada fácil de donde venimos, luchar con Honda,Ducati o Yamaha no es fácil, pero poco a poco van llegando los resultados, estoy feliz pero muy concentrado porque es mañana que dan los puntos", advirtió el de Granollers.

Un Espargaró que suma 200 grandes premios en una carrera muy larga y que justo ahora vive su mejor momento.

"He vivido de todo, lo he pasado muy bien, he crecido aquí, hoy lo hablaba con Fermín Aldeguer, el no había nacido cuando yo debuté en Valencia, así que imaginaros el tiempo que llevo aquí, las motos me lo han dado todo, y Aprilia más, es mi segunda familia, las cosas van como van y siempre he sido un piloto trabajador y por lo que sea mi mejor momento ha llegado ahora".

Aunque en ningún momento se desbordó la emoción, sí quiso Aleix recordar a su mujer Laura, y a sus hijos Max y Mia.

"Quiero dedicarle esta pole a mi mujer que no ha podido venir, y a mis hijos, gracias a ella hago lo que estoy haciendo".

Además de Aleix, su compañero Maverick Viñales también completó un buen sábado.

"Estoy contento, antes de salir el objetivo era la pole, no te voy a engañar, pero estoy muy satisfecho del ritmo y de que la moto funciona muy bien, normalmente hay mucha igualdad entre los pilotos, pero aquí creo que estamos un pasito por delante, no hay muchos pilotos con buen ritmo", desveló.

Ahora, a pensar en una victoria…

"No hay que volverse loco, el campeonato es muy largo, debemos usar la cabeza, hay que sumar muchos puntos y esto no se acaba aquí el domingo, si jugamos bien nuestras cartas podemos llegar a Valencia con opciones de hacer algo muy grande, así que mañana hay que usar la cabeza".