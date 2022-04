Aleix Espargaró, muy triste por los primeros contactos con Aprilia para renovar

Cargar reproductor de audio

Austin.- A sus 32 años, el español atraviesa el mejor momento de su trayectoria, circunstancia avalada por el podio que se adjudicó el curso pasado en Silverstone, y la victoria del domingo pasado, en Argentina.

Espargaró, que recaló en Aprilia en 2017 procedente de Suzuki, ha sido quien ha capitaneado el crecimiento de una moto que empieza a estar al nivel de las mejores. En todos estos años enfundado en el mono del fabricante de Noale, hasta el curso pasado de la mano de Gresini y desde ahora ya como estructura propia, Aleix ha sido siempre más ostensiblemente más rápido que sus compañeros, hasta el punto de convertirse en la principal apuesta del constructor.

Llegado el momento actual, en el que el mercado empieza a moverse con vistas al curso que viene, el mayor de los hermanos de Granollers (Barcelona) ha dejado claro en todo momento que su prioridad es la de ampliar su contrato, que expira a finales de este ejercicio.

En este sentido, las primeras conversaciones entre Albert Valera, su agente, y los responsables de Aprilia no se produjeron hasta el Gran Premio de Indonesia, la segunda parada del calendario. El encuentro, según reconoció el propio corredor este sábado, desde Austin, no fue exactamente cómo a él le hubiera gustado.

"Mi corazón y mi deseo es el de seguir en Aprilia dos años más. Me veo bien, fuerte y rápido, y quiero quedarme. Aún no he recibido ninguna oferta, pero los primeros contactos con mi agente fueron muy decepcionantes. Me quedé muy triste porque estamos muy lejos", señaló Espargaró, que este domingo arrancará el 13º, tras no poder superar la primera criba de la cronometrada.

"De todas formas, aún hay tiempo y espero que Aprilia valore mi trabajo a lo largo de todos estos años. Pero, obviamente, he dejado claro que soy rápido y que sé desarrollar una moto. El paddock se moverá y aparecerán otras oportunidades pero, repito, quiero quedarme en Aprilia", subrayó el #41.

El catalán es uno de los integrantes de la parrilla que más claro habla. Y también lo hizo esta vez cuando se le pregunto por el comportamiento de esos corredores que buscan pegarse a la rueda de otro a menudo.

"Es vergonzoso, la verdad. Si es un novato el que busca la rueda, pues eso es algo hasta cierto punto comprensible. Pero no de Alex Márquez, que lleva una Honda oficial y tres o cuatro años en la categoría. Me esperó en el cuarto ensayo libre, me esperó en mi primera salida de la Q1, y me esperó también en la segunda. ¡Venga hombre!", soltó el de Aprilia.