Aleix Espargaró: el peor día de mi carrera deportiva

Cargar reproductor de audio

Aleix Espargaró acabó en el podio la carrera de Aragón (3º) y se colocó a 17 puntos del entonces líder del campeonato, Fabio Quartararo, y a solo siete del segundo, el hoy campeón Pecco Bagnaia. El de Aprilia, estaba luchando por el campeonato en un año increíble para él y para la moto de Noale, el cuarto clasificado, Enea Bastianini, estaba a 31 puntos, un mundo, el podio del campeonato del mundo estaba hecho, un éxito inapelable.

Sin embargo, la parte final de la temporada ha sido un cúmulo de errores y problemas para la moto italiana, errores humanos, mapas equivocados, fallos mecánicos y de electrónica, todo concentrado en la 'maldita' gira asiática, las carreras de Japón, Tailandia, Australia y Malasia, en las que Aleix perdió las opciones de ser campeón y se le complicó el tercer puesto. El colofón fue este domingo en Valencia, donde el catalán salía 10º en parrilla, pasó 14º en la primera vuelta y último (24º) en la segunda, con un problema mecánico, un fallo del motor que dijo basta en el cuarto giro, a falta de 24 para el final.

En las últimas cinco carreras del curso, Aleix solo ha podido sumar 20 puntos, por los 56 que ha sumado Bastianini, que en el último suspiro lo ha apeado del tercer puesto final.

Un abandono que resume la parte final del curso, absolutamente desastroso a nivel técnico.

"Ha sido un final de temporada muy desilusionaste. Lo he dado todo, para mi realmente era un sueño poder luchar por la tercera posición del campeonato, ayer por la noche no pude dormir, sabía que tenía una buena oportunidad porque era rápido y Enea no lo era tanto, así que tenía una buena oportunidad a pesar de como habían ido las últimas carreras", explicó un abatido Aleix tras la carrera. "Sin embargo, ha fallado el motor, me he tenido que retirar y es una pena".

Un nuevo fallo mecánico en el garaje de Aprilia del que Aleix no quiso dar muchas más explicaciones.

"No sé qué ha pasado, creo que es el peor día de mi carrera deportiva sin ninguna duda. Para mí, viendo el nivel que hay en el campeonato, viendo las motos que hay, es súper difícil acabar entre los diez mejores, y acabar entre los tres primeros era un sueño. Así que no lo sé, el motor se ha roto, no sé el motivo, pero eso cambia muy poco lo que siento en este momento", dijo

La sensación desde fuera es que Aleix ha hecho la mejor temporada de su vida, mientras que a Aprilia le ha faltado un poco para acompañarle en esta ambiciosa aventura.

"Sí, es cierto que hemos hecho un año histórico, muy bueno, hemos mejorado muchísimo viendo de dónde veníamos. El año pasado celebramos un podio (3º en Silverstone) como si fuera un mundial. Este año he ganado una carrera, he hecho podios, poles, pero la última parte ha sido imposible. Lo hemos intentado todo, pero los dos pilotos hemos estado muy lejos. Hay veces que en este deporte no es solo el indio, también la flecha, y (Aprilia) no ha acompañado, tenemos que mejorar si queremos estar con los de delante".

Durante todo el año el sentimiento general era que Aleix estaba haciendo la mejor temporada de su vida, eso sin duda, y que estaba ante su gran oportunidad. Que era ahora o nunca. Pero la pregunta es si el español se ve con fuerzas de volver a intentarlo el próximo año y ve capaz a Aprilia de estar a la altura.

"Sí, ya sé que cada año tengo que pasar un examen, seguramente porque no tengo palmarés o no tengo otra moto que no sea una Aprilia, pero cada año tengo que volverlo a demostrar. Nadie confiaba el año pasado en que iba a hacer un podio y lo hice. Nadie confiaba este año en que iba a ganar una carrera y lo hice. Lo único que puedo decir es que estoy super orgulloso del año que he hecho, no sé si hay hay otro piloto que lo haya hecho, pero yo no he cometido ni un solo error en todo el año, 21 carreras sin salirme de pista y sin ni una caída, y eso es algo muy difícil, he pasado de los 200 puntos, he demostrado que estoy a un nivel muy alto, el mejor de mi carrera deportiva, y el año que viene lo volveré a intentar".

Más contundente fue, aún, Aleix, cuando le preguntaron qué debe mejorar para, el próximo año, luchar por el título: "Yo, nada", dijo tajante, otra cosa es cuando le preguntas por lo que tiene que mejorar el equipo.

"Entre todos tenemos que mejorar la moto si queremos llegar al nivel de los demás. Es muy difícil que mejore mi velocidad más que la de este año, tengo el talento y el trabajo que tengo, lo he explotado al máximo, creo que lo he hecho muy bien. Me faltaba mejorar la regularidad y lo hemos hecho, no hemos cometido errores, así que tenemos que mejorar un poco la moto si queremos luchar por las victorias el año que viene", zanjó el chico de Granollers.

Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 1 / 18 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaro, Aprilia Racing 2 / 18 Foto de: Miquel Liso Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team 3 / 18 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 4 / 18 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 5 / 18 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 6 / 18 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 7 / 18 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 8 / 18 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 9 / 18 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 10 / 18 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 11 / 18 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 12 / 18 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 13 / 18 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 14 / 18 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 15 / 18 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 16 / 18 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 17 / 18 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 18 / 18 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images