El susto de Espargaró por el calor de su moto: "Pensé que me moría"

El español cruzó la meta el quinto, pero la sanción de tres segundos que le impusieron los comisarios por vulnerar la presión mínima de las gomas, lo recolocó finalmente al octavo puesto. Espargaró estuvo la mayor parte de la prueba en el primer grupo perseguidor, y allí tuvo un vistoso tira y afloja con Marc Márquez, del que pudo salir vencedor.

En otras circunstancias, la quinta posición sería motivo de celebración –cuando atendió a los periodistas aún no se había anunciado la penalización–, pero el mayor de los hermanos de Granollers (Barcelona) se limitó a subrayar el miedo que llegó a pasar encima de la moto, por culpa del brutal calor que tuvo que soportar.

"Nuestra moto desprende una temperatura horrible, que se dirige al pecho. Maverick Viñales se ha retirado por eso; y Raúl Fernández y yo, casi también. En las últimas vueltas no veía bien, no podía coger aire y entré en pánico. Al llegar al box me asusté mucho, porque al no poder respirar pensé que me moría", resumió Espargaró, que no es la primera vez que remarca el extremo calor que emana la RS-GP.

"Todo el calor de la moto, del chasis, del motor, viene y se disipa por la zona del depósito de combustible. Raúl me dijo que, a mitad de carrera, tuvo que reducir el ritmo y perder unos diez segundos para poder terminar", añadió el #41, que, a pesar del sufrimiento se reconoció contento por el rendimiento personal exhibido en unas circunstancias tan adversas.

"Esta carrera es el fiel reflejo de nuestro campeonato. Nuestra moto no es la quinta mejor de la parrilla, y en esa posición hemos terminado otra vez", señaló el español.

"La primera parte de la carrera me sentí bastante bien, pero nos falta potencia en algunos puntos, y también algo de agarre", puntualizó el corredor de Aprilia, que tras este resultado mantiene la quinta plaza de la tabla general, aunque con solo siete puntos de ventaja sobre Johann Zarco.

"Pero en la parte final todo se complicó, porque el calor apenas me dejaba ver las referencias de frenada, ni tampoco la pizarra. Ha sido la peor carrera de mi vida", insistió Aleix, que desveló que el fabricante de Noale es consciente del problema, y que trabaja en ello, aunque, por ahora, sin demasiado éxito.

"Aprilia está intentando cosas, pero por el momento nada funciona. Probamos un tubo [de aire fresco], en el warm up, pero no nos aportó nada. No sé por qué la moto da esta temperatura, es una locura", finalizó Espargaró.

