Aleix explica su confusión que le costó el podio en Barcelona

Cargar reproductor de audio

El corredor de Aprilia completó un fin de semana ejemplar hasta que llegó a la última vuelta de la carrera, en la que pasó del éxtasis a la más absoluta miseria. El mayor de los hermanos Espargaró, originarios ambos de Granollers (Barcelona), a escasos cinco minutos del Circuit, tuvo el mayor despiste de su vida ante su hinchada. Los ‘Espargarins’ se desplazaron hasta aquí para compartir con el #41 el momento más dulce de su trayectoria y se llevaron un chasco casi tan grande como el de su ídolo.

Situado el segundo al entrar en la penúltima vuelta, Aleix se descontó al llevar la vista a la torre de final de recta, que marca las posiciones y el número de giros restantes. A diferencia de lo que ocurre en otros trazados, la última vuelta en el circuito de Barcelona-Catalunya se marca como la ‘0’, no como la ‘1’.

Al cruzar la meta en la penúltima vuelta, el catalán se dejó ir y comenzó a celebrar la segunda plaza para sorpresa de los miembros de su escudería, quienes, desde el taller, se llevaban las manos a la cabeza.

Tras percatarse de su pifia, el español se reincorporó a la pista el sexto, y en un último esfuerzo consiguió superar a Luca Marini para terminar el quinto. La pérdida de puntos (nueve) no fue tan grande como la losa que cargará su conciencia, todavía más escuchándole después, con la voz entrecortada y haciendo esfuerzos para no romper a llorar.

Este episodio recuera al que vivió Julián Simón cuando corría en 125cc y se puso a celebrar el triunfo antes de tiempo, también en el Gran Premio de Catalunya, en 2009.

"Lo único que puedo hacer es pedir disculpas al equipo, porque la culpa ha sido mía, al 100%. Estos errores son inaceptables en esta categoría", resumió Aleix, antes de detallar la sucesión de los hechos.

"La pizarra estaba muy cerca de la curva y no me ha dado tiempo a ver la información, de modo que he mirado a la torre y he visto ‘vueltas 1’, así que he hecho una vuelta y he cortado gas. No me he acordado de que aquí, en Montmeló, la última vuelta es la ‘0’. Iba muy concentrado y no me he fijado ni en la bandera de cuadros ni en nada", relató el de Aprilia, que nada más regresar al garaje recibió un sonoro aplauso por parte de toda la tropa de la marca de Noale.

"He visto en una pantalla grande que mostraba a Massimo [Rivola CEO de Aprilia] poniéndose las manos a la cabeza, como si el motor se hubiera roto. He visto que todos los demás pilotos tiraban y he apretado a tope. Me imaginaba que estaría el 12º. En tema de puntos tampoco ha sido una pérdida descomunal, pero tenía los 20 puntos asegurados", zanjó Espargaró, que con este resultado y el triunfo de Fabio Quartararo mantiene la segunda plaza del campeonato, por más que su desventaja respecto del francés pase a ser ahora de 23 puntos.