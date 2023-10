Alex Márquez advierte que Marc Márquez podría retirarse pronto

En la previa del pasado Gran Premio de Indonesia se resolvió el culebrón del año en MotoGP; ese que llevó a Marc Márquez a renunciar al último año del contrato millonario que le unía a Honda, para firmar por una sola temporada por Gresini. Allí, el equipo de Faneza le ofrecerá una Ducati Desmosedici que, sobre el papel, irá un paso por detrás del modelo que conducirán Pecco Bagnaia y Enea Bastianini, la pareja titular de la escudería oficial del constructor de Borgo Panigale; y Jorge Martín y Franco Morbidelli, la alineación de Pramac.

En Gresini, el multicampeón del mundo de MotoGP no solo se subirá al prototipo más deseado de la parrilla, sino que, además, compartirá taller con Alex Márquez, con quien ya coincidió, aunque por poco tiempo, en 2020, en el garaje de la estructura patrocinada por Repsol.

Alex reapareció este fin de semana en Indonesia, después de perderse las citas en India y Japón, como consecuencia de la lesión en las costillas que se hizo en la cronometrada de la prueba en el circuito de Buddh. A pesar de salir a rodar el viernes, el corredor de Gresini decidió no volver a la pista por los intensos dolores en la zona costal, que espera mejoren con vistas a este fin de semana, cuando prevé volver a intentarlo en Phillip Island.

El hecho de seguir en la caravana que le llevará a pasar por Australia, primero, y por Tailandia, después, hizo que el #73 tuviera más tiempo del habitual para atender a los medios desplazados a Lombok.

Fue ante los micrófonos de TNT Sports cuando el menor de los hermanos de Cervera habló sin tapujos de la decisión tomada por el #93, los motivos que le han llevado a ella y qué puede venir después.

"El sentido de comprometerse por solo un año es porque quiere comprobar si vuelve a disfrutar de este mundo. Marc es muy listo, y me ha dicho que, si el año que viene no disfruta, se retirará. Es así, y esa es una posibilidad que existe", declaró Márquez, antes de ser un poco más profundo en su reflexión. "Quiere saber si puede volver a ser rápido después de su lesión. Yo no tengo ninguna duda, pero él parece que sí. Tiene todo el sentido del mundo que las tenga [las dudas], porque las tuve yo cuando estaba en Honda, el año pasado", añadía el piloto, probablemente la pieza más determinante en el cambio de rumbo que ha tomado su hermano.

Si no lo ha hecho ya, Honda tiene previsto darle el visto bueno al que ha sido su referencia en la última década, para que pruebe la que será su nueva moto en los test que se celebrarán en Valencia, después de la última parada del calendario. Fue allí donde a Alex se le comenzó a pintar en la cara la sonrisa que le ha acompañado a lo largo de todo este ejercicio. La misma que, según él, se le dibujará a Marc. "Estoy seguro de que ya el primer día que se suba a la moto, en Valencia, disfrutará de nuevo. Entonces, esas dudas que tiene en la cabeza desaparecerán", zanjó Márquez.

Alex y Marc Márquez, en acción de pista Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images