Alex Márquez: "No influye ni cambia la ausencia de Marc"

El rookie se ha quedado este viernes como el único piloto en el box del Repsol Honda, sin la referencia de su compañero y hermano Marc.

“No influye ni cambia", dijo Alex Márquez. "Es verdad que Marc es la referencia para todos en Honda y es el más fiable al máximo nivel, pero hoy se ha visto a Nakagami hacer un muy buen viernes, es una buena referencia para nosotros. No cambia mucho para mí, es mejor que esté, pero no me cambia mucho las cosas".

Márquez finalizó a casi nueve décimas del mejor tiempo del día marcado por Maverick Viñales en el FP1.

"Creo que hemos dado un paso adelante comparado con el viernes pasado. Todo está muy apretado, parece Moto2 y tengo esa experiencia. Lo que tenemos que hacer nosotros es estar un pelín más cerca para ganar en posiciones. Esta tarde he probado una puesta a punto diferente que nos puede ayudar para el futuro. En algunos puntos iba peor y hay que ajustarla para ir cómodo. Mañana hay que dar un pasito en ritmo de carrera. A una vuelta siempre sufro un poco, me ha pasado siempre al cambiar de categoría. Es una de las cuentas pendientes, mejorar con goma nueva".

El cuarto piloto de Honda, Takaaki Nakagami, tuvo que asumir los galones de la marca ante el panorama que tuvieron este viernes sin Marc y con Cal Crutchlow convaleciente.

"Es una buena señal que esté arriba, es uno de sus circuitos favoritos y siempre ha ido rápido. Es verdad que el domingo en carrera sufrió más de la cuenta, pero en entrenamientos es rápido y consistente, y eso nos ayuda a poder comparar la telemetría para ver dónde podemos mejorar. Su moto es diferente, pero muy similar".

Marc Márquez no salió a pista y se reservó para el sábado, pero siguió la jornada desde el Circuito.

"Evidentemente le he visto, compartimos motorhome. Seguro que cada día mejora un pelín, pero tampoco puede esperar una mejora al cien por cien. Veremos cómo está mañana, no puedo decir mucho más".

Tras completar su primera carrera en MotoGP hace una semana, el calor amenaza con dureza para la segunda.

"Para el domingo hay prevista alerta amarilla de calor, no es roja pero muy alta. Será similar al domingo pasado, una carrera de supervivencia. No estoy preocupado, es mi trabajo y tengo que aguantar como sea la carrera", finalizó.

