MotoGP GP de Malasia

Alex Márquez se salta el polémico GP de Qatar para someterse a una cirugía

El piloto de Gresini pasará por el quirófano en España y no estará en el Gran Premio de Qatar

Richard Asher

Editado: 1 nov 2026, 10:30

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Alex Márquez ha confirmado que se perderá el Gran Premio de Qatar del próximo fin de semana para someterse a una operación.

La posibilidad fue revelada ayer por Motorsport.com. Luego, Márquez anunció que era una certeza en la conferencia de prensa posterior a su tercer puesto en el Gran Premio de Malasia de hoy.

La operación, que se realizará el lunes en Madrid, busca tratar las consecuencias persistentes del fuerte accidente de Márquez en el Gran Premio de Cataluña en mayo.

El menor de los Márquez confía en volver a la acción para el Gran Premio de Portugal en Portimao dentro de tres semanas.

"Desde el momento en que volví después del accidente de Cataluña, sufrí mucho con mi hombro derecho", dijo el piloto de Gresini Ducati. "Y sí, decidí operarme mañana en Madrid.

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"Intentaré volver en Portimao. Hablando un poco con los médicos, eso es posible.

"Necesito quitarme la placa de la clavícula, pero el principal problema que tengo ahora es la inflamación. Así que es como dos operaciones en una.

"Lo principal será intentar extraer toda la inflamación, todo el líquido que tengo en el hombro derecho. Porque ahora, ya sabes, no puedo hacer ningún trabajo en casa. No tengo músculo, no tengo nada.

"Así que, como dije, [voy a] dar un paso atrás, tomarme un tiempo para descansar un poco e intentar hacer, de la manera adecuada, las dos últimas carreras de la temporada".

Alex Márquez tras la carrera en Sepang.

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Los cínicos podrían sugerir que la reticencia de los pilotos a correr en Qatar hace que el momento de la operación sea particularmente conveniente. Pero Márquez dice que el hecho de que Qatar sea la tercera carrera de un triplete es un factor importante.

"Estaba sufriendo mucho con estas carreras consecutivas. Así que para mí es imposible hacer tres seguidas. Entonces decidí dar un pequeño paso atrás.

"Estaba corriendo con analgésicos y todo eso, pero ya sabes, incluso eso ya no era suficiente. Así que es momento de hacer esa operación e intentar volver más fuerte en Portimao y Valencia".

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