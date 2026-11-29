MotoGP GP de Valencia
Alex Márquez se perderá el GP de Valencia por un broncoespasmo severo
El último fin de semana de Alex Márquez en MotoGP con Gresini se ha visto acortado por una enfermedad
Rachit Thukral
Publicado: 29 nov 2026, 10:17
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Alex Márquez no disputará el Gran Premio de Valencia del domingo después de haber sido trasladado al hospital por un caso "severo" de broncoespasmo.
El español ya venía reportando fiebre desde las prácticas, con la enfermedad obligándolo ya a saltarse sus compromisos con los medios el viernes.
Aunque regresó a la pista el sábado, clasificándose justo por fuera de la primera fila en la cuarta posición antes de terminar sexto en la sprint, admitió que todavía no se sentía al 100%.
El menor de los Márquez llegó el domingo por la mañana al Circuit Ricardo Tormo para preparar su última carrera con Gresini. Pero tras someterse a controles en el centro médico bajo la supervisión del doctor oficial de MotoGP, Angel Charte, fue trasladado a un hospital para recibir tratamiento adicional.
"Alex Márquez se perderá el último gran premio de la temporada. Un broncoespasmo severo ha obligado al piloto a abandonar el circuito y ser trasladado al Hospital 9 de Octubre", dijo Gresini en un breve comunicado.
Alex Marquez, Gresini Racing
Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images
El broncoespasmo es un estrechamiento o contracción repentina de los revestimientos musculares en los pulmones, lo que normalmente provoca falta de aire, tos y fatiga.
La enfermedad pone fin de manera anticipada a su etapa de cuatro años en Gresini, durante la cual logró cuatro victorias, 18 podios y aseguró como mejor resultado el segundo puesto en el campeonato en 2025.
También significa que no estará presente en la última carrera de MotoGP de su hermano mayor Marc Márquez antes del retiro.
Alex Márquez había mantenido en secreto durante casi dos meses la decisión de Marc de retirarse de las carreras, después de haber sido la única persona de su familia en la que confió el 10 veces campeón del mundo.
No está claro si Alex Márquez estará en condiciones de participar en el test de 850cc del martes, donde está previsto que haga su primera aparición como piloto oficial de KTM.
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