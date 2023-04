Alex Márquez, sobre Bagnaia: "Ducati dice que somos todos iguales"

Cargar reproductor de audio

Las carreras al sprint fueron introducidas para dar espectáculo en el Mundial de MotoGP y hubo mucho de eso este sábado en el autódromo de Termas de Río Hondo, que recibe este fin de semana la segunda ronda de la temporada 2023 del Mundial de MotoGP.

Uno de los duelos tuvo como actores a Pecco Bagnaia, actual campeón y jefe de filas de Ducati, y a Alex Márquez, el recién llegado a la marca italiana tras fichar por Gresini.

Esto, sin embargo, no amilanó al piloto de Cervera a la hora de plantar pelea con Bagnaia, con quien intercambió posiciones en más de una oportunidad antes de finalmente arrebatarle la quinta posición a poco de la bandera a cuadros.

Una vez terminada la carrera, Bagnaia indicó que perdió la posibilidad de terminar más adelante en la clasificación al verse enredado en esa batalla, aunque sin nombrar directamente a Márquez.

"Después de la salida, en la que me encontré a un piloto que se me cruzaba e iba contra mí en la primera curva, preferí ir más tranquilo y terminar la carrera, que era lo más importante", dijo el italiano en DAZN de España, antes de agregar: "Creo que tenía potencial para terminar en el podio, pero perdimos demasiado tiempo en peleas. Era importante terminar y, además, ampliamos el margen al frente del campeonato. Sabemos qué es lo que hay que terminar para mañana [por el domingo] ".

Alex Márquez, por su parte, dejó en claro que tiene libertad por parte de Ducati para luchar, al menos en esta parte de la temporada.

"Hay que mirar por uno mismo, sobre todo porque estamos en la segunda carrera. Hay que dar el máximo y sumar. Somos todos iguales, eso dicho por Ducati", declaró al final de la carrera.

El piloto de Gresini explicó más tarde en Termas cómo gestó el adelantamiento a Bagnaia y deslizó que tenía mejor ritmo que la Ducati oficial.

"En la curva 11 he improvisado, por así decirlo, sabía que allí yo era muy rápido y he podido pasar a Pecco por fuera porque él estaba un poco bloqueado. Ya llevaba cuatro vueltas que me estaba bloqueando, yo tenía algo más de ritmo, cuando hemos pillado a Franco Morbidelli eso me ha ayudado a que fuera más lento y pudiera atacar por fuera. Estoy contento por ello", indicó.

Alex Márquez, Gresini Racing 1 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Márquez, Gresini Racing 2 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Márquez, Gresini Racing 3 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Márquez, Gresini Racing 4 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Márquez, Gresini Racing 5 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Márquez, Gresini Racing 6 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Márquez, Gresini Racing 7 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Márquez, Gresini Racing, Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team 8 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Márquez, Gresini Racing 9 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Márquez, Gresini Racing 10 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Márquez, Gresini Racing 11 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Equipo Ducati 12 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Equipo Ducati 13 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Equipo Ducati 14 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Equipo Ducati 15 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Equipo Ducati 16 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Equipo Ducati 17 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Equipo Ducati, 18 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team 19 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team 20 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images