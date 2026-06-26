Primeros exámenes tranquilizadores para Álex Marquez tras su accidente en Assen

A pesar de una nueva caída espectacular, Álex Márquez parece haber evitado una nueva lesión en Assen. El español salió despedido de su Ducati a la salida de la curva 11 durante los entrenamientos, y cayó sobre su hombro derecho.

Este hombro es precisamente el que quedó más duramente afectado tras su espantosa caída en el GP de Catalunya. El subcampeón de 2025 sufrió fracturas en la clavícula derecha y en una vértebra y tuvo que perderse las carreras de Mugello y Balaton Park antes de regresar en Brno, donde se retiró antes de disputar las dos carreras.

El hombro de Álex Márquez sigue frágil y suscitó preocupación tras la caída de este viernes. Los primeros exámenes realizados en el centro médico son, en cualquier caso, tranquilizadores.

"Álex Márquez sufre una contusión en el hombro derecho y abrasiones en el brazo izquierdo", indicó Gresini. "La radiografía de su hombro no reveló nada."

El equipo italiano no precisó si su piloto estará apto para disputar el resto del fin de semana. Al llegar a Assen, Márquez se mostraba confiado en su capacidad para rodar hasta la carrera, con una limitación más ligada a una pérdida de fuerza muscular que a sus fracturas.

Su compañero de equipo Fermín Aldeguer, que también sufrió una fuerte caída durante los entrenamientos este viernes, fue trasladado al hospital tras pasar por el centro médico. Permaneció consciente y debe ser examinado en el pecho y la espalda. Desde principios de año, está limitado por las secuelas de una fractura en el fémur de la pierna izquierda, que le impide caminar correctamente.