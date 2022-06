Alex Márquez: si el cambio no funciona, yo mismo diré que no sirvo

Cargar reproductor de audio

A primera hora de este domingo, el equipo Gresini comunicó oficialmente el fichaje de Alex Márquez para las dos próximas temporadas, tras firmarse el acuerdo el sábado por la tarde. De este modo, el catalán cambiará su actual Honda por una Ducati de 2022, una salida buscada tras entender que con la actual moto no podía seguir.

"Creo que es la mejor opción que podía tener encima de la mesa, así que estoy feliz. Creo que son un equipo que quieren hacerlo bien, y yo, personalmente, necesitaba un cambio y ahora, con el futuro cerrado, podré irme de vacaciones y tratar de terminar la temporada de la mejor manera posible".

Viendo los resultados de los pilotos jóvenes con la Ducati, le preguntaron a Alex de qué se veía capaz con esa moto.

"No lo sé, no me gusta hablar de una moto sin probarla, muchos pilotos han sido rápidos con ella, seguramente se adapta a muchos estilos de pilotaje, pero sobre el papel es una buena moto y por eso he aprovechado la oportunidad de ir allí. Creo en el proyecto, la moto y el equipo".

La moto que dejará Márquez irá a manos de Alex Rins, y también a las de Joan Mir en el equipo oficial…

"Bueno, el tiempo dirá. Al final van a Honda, es una fábrica que ahora mismo ha perdido el rumbo, pero si una marca puede reaccionar es Honda, solo que yo mentalmente y personalmente necesitaba un cambio, seguir creciendo y es la mejor opción que tenía".

Es de imaginar que una decisión de esta índole se consulta con el hermano mayor, y más si es Marc Márquez.

"Al final me preguntó qué quería yo, si me veía en Honda o no, le dije que necesitaba un cambio y cuando se toma una decisión nos apoyamos y él me ha apoyado, como haría un hermano normal".

Le preguntaron a Alex si además de ir a Gresini-Ducati, tenía la opción de quedarse en Honda si no le hubiera salido nada más.

"Hablé con Lucio [Cecchinello] y le dije que no me veía en esta moto, que era mi elección y que no sabía si me iba a ir a casa o a dónde, pero no me veo aquí, necesito un cambio. Mentalmente llevamos una temporada y media muy dura y necesitaba un cambio, y este cambio me va a ayudar mucho".

Tras un año y medio de sufrimiento, a veces, se olvida que Alex es bicampeón del mundo y que logró dos podios en su año de rookie en MotoGP.

"A veces está claro que dudas de ti mismo, valdré o no valdré. Que mejor manera que tener una Ducati y si el año que viene no sale como tiene que salir seré el primero en decir que no sirvo, que no estoy hecho para estar aquí", dijo.

"En el 2020 creo que demostré el nivel para estar en MotoGP, soy doble campeón del mundo, pero todo esto lo tienes que demostrar en la pista y por eso he tomado la decisión, creo que lo puedo hacer bien allí, de lo contrario no hubiera tomado la decisión. Me he quitado un peso de encima, quería irme de vacaciones tranquilo, necesito el descanso más que nunca", zanjó el chico de Cervera.