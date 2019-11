Alex Márquez, cerca de debutar en MotoGP en 2020 con el Repsol Honda

Cheste.- Aunque el actual campeón del mundo de Moto2 anunció su renovación con Marc VDS para seguir un curso más en la categoría de plata, la noticia de la retirada de Jorge Lorenzo el pasado jueves propició la posibilidad de que el menor de los hermanos de Cervera (Lleida) anticipe una temporada su promoción a la categoría de las motos pesadas.

A pesar de que el acuerdo “todavía no está cerrado”, según reconocen a Motorsport.com fuentes de la negociación, la coyuntura parece apuntar a que la firma terminará concretándose en las próximas horas.

Desde ese mismo jueves, tanto Honda como Márquez ya contemplaron de forma abierta la posibilidad de que Alex pasar a formar parte de la parrilla de MotoGP ya en 2020 de la mano de la marca del ala dorada. “Por supuesto que la opción de Alex se valorará. Hay que tenerle en cuenta por su méritos propios, no por su apellido”, comentaba al respecto de esa nueva posibilidad Alberto Puig, team manager de HRC.

Marc, por su parte, siempre que se le preguntó al respecto insistió en que él no presionaría a Honda para meter a su hermano, como no lo había hecho en el pasado a pesar de tener esa posibilidad. Eso sí, el seis veces campeón del mundo de MotoGP no escondió en ningún momento la ilusión que le haría contar con su hermano como rival y compañero.

“Mentiría si dijera que no quiero a mi hermano de compañero, pero insisto en que nunca he forzado la situación y ahora tampoco lo haré. Sea quien sea mi compañero de equipo se le comparará conmigo. Y a mi hermano siempre se le ha comparado conmigo”, soltó el #93 este vieres, cuando todo se precipitó en las oficinas de los camiones de HRC.

Así las cosas y a la espera de que el vínculo se rubrique, no está claro si Alex se subiría a la RC213V este mismo martes, en los primeros ensayos de pretemporada que se celebrarán en este mismo Circuito de Cheste.

La lógica lleva a pensar que la prioridad en este caso sería que el #73 sumara tantos kilómetros como fuera posible, aunque el poco margen de reacción y el rechazo que Honda le tiene a las prisas puede suponer un escollo en este sentido.

Si todo termina cuadrando –el contrato con Alex será probablemente de un año para estar alineado con el resto de la parrilla–, Honda se marcaría un tanto definitivo en su deseo de cerrar la renovación de Marc, su principal activo, campeón en seis de los últimos siete Mundiales.

Al mismo tiempo, el Repsol Honda se convertiría en la primera estructura de la historia de MotoGP en contar con dos hermanos como alineación titular.

Johann Zarco, que desde el pasado Gran Premio de Australia se ha reenganchado al campeonato como sustituto de Takaaki Nakagami, era la otra alternativa que barajaba HRC como remplazo de Lorenzo, y en estos momentos se está moviendo para hacerse con un hueco en Avintia, con una Ducati.

↓ Alex Márquez ya probó en dos ocasiones la Honda de MotoGP ↓