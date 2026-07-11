Procesión en Sachsenring: por qué la sprint del GP de Alemania tuvo tan pocos adelantamientos

Alex Márquez cree que las nuevas reglas de parrilla de salida de MotoGP hicieron que fuera bastante difícil para los pilotos ganar posiciones en la salida del sprint del Gran Premio de Alemania.

El piloto de Gresini salía segundo en la parrilla para la carrera del sábado a media distancia en Sachsenring, pero no pudo superar en la salida a su hermano Marc Márquez, que lideró cómodamente desde la pole position con su Ducati oficial.

Hubo pocos cambios en el resto del top 10, con el piloto de Trackhouse Ai Ogura adelantando brevemente a Fabio di Giannantonio en la curva 1 y Jorge Martín, de Aprilia, realizando una maniobra sobre Francesco Bagnaia más adelante en la vuelta.

El comienzo relativamente tranquilo del sprint llegó después de que MotoGP hiciera un cambio importante en la formación de la parrilla este fin de semana, con la distancia entre cada piloto aumentada de tres a cuatro metros.

Esta revisión se hizo por motivos de seguridad tras un GP de Catalunya con muchos accidentes, donde Johann Zarco sufrió una importante lesión de rodilla después de que su pierna quedara atrapada en la Ducati de Bagnaia en la resalida.

Alex Márquez, que también se lesionó en la misma carrera de Barcelona en otro accidente, dijo que las nuevas reglas de salida limitaron severamente las oportunidades de adelantamiento en la salida.

"Mi idea era atacarlo en la salida, pero ahora, con las nuevas reglas, tenemos más espacio entre pilotos y más espacio entre filas, es bastante difícil ganar posiciones", explicó.

"Si el otro no comete un gran error, es prácticamente imposible llegar siquiera en paralelo".

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Tras una primera vuelta sin incidentes, la carrera de Sachsenring se convirtió rápidamente en una procesión, con Marc Márquez conteniendo con éxito a su hermano durante las vueltas restantes.

El propio Alex Márquez estuvo bajo presión de Fabio di Giannantonio, de VR46, en la última vuelta, pero este último nunca se acercó lo suficiente como para intentar una maniobra.

Tampoco hubo grandes cambios fuera de los tres primeros, con Ogura terminando cuarto y Martín sin poder adelantar a Raúl Fernández, que se vio comprometido por dolor de espalda tras sufrir un impacto por compresión en la clasificación.

Di Giannantonio cree que la falta de acción se debió principalmente al trazado del circuito, que hace más difícil para los pilotos seguirse entre sí sin comprometer la vida de sus neumáticos.

"Sabemos que esta pista es realmente muy, muy difícil para adelantar", dijo. "Una vez que vas justo detrás de otro piloto, el neumático delantero toma temperatura, y con todas las curvas en inclinación, es realmente difícil mantener el ritmo y luego intentar adelantar. Puedes hacerlo, pero es bastante arriesgado.

"Así que tuve que hacer la maniobra sobre Ogura al principio para intentar estar ahí, pero luego intenté tener un poco de espacio a mitad de la carrera para salvar el neumático delantero, aunque no fue suficiente para el final. Era demasiado arriesgado adelantar a Alex".

Alex Marquez, Gresini Racing, Marc Marquez, Ducati Team Photo by: Ronny Hartmann / AFP via Getty Images

El italiano dijo que la situación empeoró por el hecho de que se sentía más rápido que el ganador de la carrera, Márquez, que no podía empujar al máximo debido a sus limitaciones físicas.

"Tenía mejor velocidad para ir más rápido", dijo. "Es 100% cierto que Marc no estaba empujando al 100%. Creo que Marc tenía algo más de ritmo, pero estaba controlando, y es normal.

"Por nuestra parte, yo estaba ahí intentando estar con ellos, pero luego, cuando estás detrás, realmente se convierte en una pesadilla simplemente mantener el ritmo. Aunque seas más rápido, no puedes mantener el ritmo, así que realmente necesitas algo de espacio".

Di Giannantonio explicó que deliberadamente se dejó caer unas décimas por detrás de Alex Márquez para rodar con aire limpio, ya que seguir demasiado de cerca a un piloto dejaba su moto al "límite".

"Puedes hacer trazadas diferentes para intentar salvar el neumático trasero, pero luego, hagas lo que hagas para salvar el trasero, destrozas un poco el delantero", dijo.

"Cuando estás detrás de un piloto durante casi tres cuartas partes de la vuelta, justo detrás, completamente al límite, es realmente difícil salvarlo. Así que, cuando llegas bastante cerca, tienes simplemente el tren delantero moviéndose todo el tiempo.

"Fue un poco extraño correr así, pero es lo que hay, así que tenemos que adaptarnos y tenemos que intentar hacer algo mejor para mañana para intentar atacar".