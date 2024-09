El descargo de Alex Márquez: "Jamás provocaría un choque con otro piloto"

El incidente entre Alex Márquez y Pecco Bagnaia en el Gran Premio de Aragón sigue dando mucho de lo que hablar. Ambos pilotos se tocaron y acabaron en el suelo en la carrera larga del domingo, después de que el español se fuera largo cuando el italiano le presionaba por la última posición del podio. El #73 mantuvo la velocidad para no perder el duelo, el italiano trató de rebasarle por la trazada ideal, pero acabó cerrando la línea, lo que dio lugar al accidente.

En sus declaraciones posteriores a la carrera, ambos pilotos se culparon mutuamente de lo ocurrido. El vigente bicampeón del mundo sostuvo que el pequeño de los Márquez "no paró de acelerar hasta que me tiró", que "es preocupante que haya pilotos que hagan según qué cosas" y que los datos de telemetría le daban la razón en cuanto al golpe de gas. El de Cervera, por su parte, mantuvo que "si alguien podía evitar el contacto" no era otro que el turinés, argumentando que no tenía la mejor visión en el momento del choque.

En principio, la sangre no llegó al río: el Panel de Comisarios de MotoGP no sancionó ni a Bagnaia ni a Márquez, considerándolo un lance de carrera, y ambos pilotos resolvieron lo ocurrido en privado, en el camión de Ducati, y tras una charla con el patrón de los italianos en el ámbito de competición, Gigi Dall'Igna, tal y como informó Motorsport.com.

Pero lo sucedido sigue coleando. El incidente sigue debatiéndose, especialmente después de esa sospecha de cierta 'deliberación' en la maniobra que lanzó Bagnaia en sus declaraciones. Pero Alex Márquez ha salido al paso de las críticas. Este lunes posterior a la carrera, lanzó un comunicado en sus redes sociales sosteniendo que "jamás" provocaría a propósito un accidente de este calibre, y que no tolerará acusaciones de ese tipo.

"Después de ver algunas declaraciones, me gustaría explicar lo siguiente. Jamás provocaría un choque con otro piloto de forma deliberada, ni aceptaré que se me acuse de ello, no va con mi ADN ni con el de este deporte", empezó el texto publicado.

"Cada uno puede creer una u otra versión. Lo más importante para mí es la conversación que tuve ayer con Pecco, y por mi parte, queda el tema zanjado. Ahora toca descansar y recuperar el cuerpo para estar al 100 por 100 en Misano", finalizó, confirmando la información adelantada por nuestra web.

Así, Márquez dejó clara su postura, acallando las críticas que ponían el poco de la deliberación sobre él. En cuanto al incidente, varios pilotos han opinado al respecto de la acción, sin llegar a ponerse de acuerdo sobre lo ocurrido, al igual que algunos fans. Marco Bezzecchi comentó que el #73 está ciego o no quiso ver a Bagnaia", mientras que Johann Zarco, por ejemplo, estuvo en una posición completamente opuesta, remarcando que el piamontés "no tiene suficientemente en cuenta a los demás pilotos".