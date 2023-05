Alex Márquez descontento con su sanción en Le Mans

Alex Márquez tuvo todo lo contrario a un día tranquilo en el Gran Premio de Francia de MotoGP. El piloto de Gresini Racing vio marcada su carrera desde la salida, tras un toque con Brad Binder en la curva 6 que, si bien a él no le perjudicó tanto, sí al sudafricano, que perdió varias posiciones y se vio obligado a remontar. En ese mismo incidente también se vieron perjudicados Aleix Espargaró, quien también cayó en la clasificación, o Johann Zarco.

Pero su tarde se volvería aún peor. Por un lado, el español se vio envuelto en un feo accidente con Luca Marini: el italiano del Team VR46 perdió el control de su Ducati, realizó una gran salvada y, cuando estaba volviendo a la trayectoria, Márquez no pudo evitarle, cayendo ambos y quedando fuera de carrera. Y por otro, el Panel de Comisarios de la FIM le impuso una sanción de tres posiciones para la próxima carrera en la que participe, en principio, el GP de Italia, por su incidente inicial.

Los comisarios consideraron que el #73 fue "demasiado ambicioso" en ese incidente de la primera vuelta. Aunque el equipo Gresini trató de apelar la sanción, el organismo dirigido por Freddie Spencer, que tanto está dando que hablar este año, no aceptó la reclamación, por lo que la sanción se mantendrá para la próxima carrera larga.

Una vez que conoció la decisión de los comisarios, Márquez no se mostró nada conforme con la misma. En declaraciones a DAZN, el campeón de Moto3 y Moto2 se defendió y declaró que los comisarios se están "cargando este deporte".

"No sé por qué lo han puesto, honestamente [el incidente bajo investigación], no entiendo, pero como otras muchas cosas de Dirección de Carrera", dijo Márquez, que en esta temporada 2023 ya había criticado al organismo en otras ocasiones.

"He ido por la acción de la primera vuelta, donde he tenido un pequeño toque con Brad Binder entrando en la curva 6. Me han dicho que me pondrán tres posiciones de penalización en parrilla para Mugello. No entiendo por qué. Honestamente lo digo, creo que se están cargando este deporte, que es maravilloso", continuó de forma tajante.

Márquez también lamentó la falta de criterio de los comisarios: "Es una pena que este año esté habiendo tanto protagonismo de los comisarios, porque hay muchas cosas que no se entienden. Les he dicho que no estaba para nada de acuerdo, porque este año en las primeras vueltas ha habido muchísimos toques".

"Y no es que entrara colado, estaba en la línea, solo tuve un toque muy flojito, pero él perdió bastante. Como digo, se están cargando el deporte. Al final tendremos que salir un segundo detrás de cada uno y que la clasificación sea lo que cuente para carrera", finalizó visiblemente molesto.