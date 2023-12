Alex Márquez: Ducati te hace sentir importante como piloto de MotoGP

El campeón de Moto2 de 2019 se trasladó a Gresini Ducati para la temporada 2023 tras una dura etapa de dos años con LCR Honda entre 2021y 2022, donde no pudo subir al podio como lo había hecho en 2020 cuando estuvo en la escuadra HRC oficial.

Alex Márquez logró su primera pole position en MotoGP en la segunda ronda de este año en Argentina y ganaría dos carreras sprint, además de sumar dos podios en grandes premios.

Preguntado por Motorsport.com al final de la temporada 2023 sobre cómo se sentía como piloto de Ducati en comparación con el año anterior en Honda, dijo: "Me siento muy bien. Y ya con la mente puesta en la próxima temporada".

"Estas últimas cuatro, cinco carreras después de mi lesión fueron para trabajar para el año que viene".

"Y hemos probado algunas cosas sobre la puesta a punto que están funcionando. Estuvimos con bastante regularidad entre los cinco primeros, y ese es el objetivo para el año que viene".

"Ha sido una temporada muy positiva, con muchas cosas que mejorar".

Foto: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Márquez, Gresini Racing

"No tuvimos mucha suerte en la primera parte de la temporada. Pero en cuanto a resultados, a velocidad y a cómo me he sentido en el box y con Ducati, es una temporada realmente positiva".

"Es cierto que cuando tienes una moto competitiva, es mucho más fácil tener un buen ambiente".

"Pero me sentí un poco solo, como dije el año pasado, en el box de LCR con mis chicos, no con el apoyo de Honda. Por eso el año pasado acabé la temporada al límite".



"Pero este año, cómo Ducati te explica todo, haciéndote todos los análisis, te sientes importante y es algo que gusta a todos los pilotos."

Márquez continuará con Gresini en 2024 en una moto Ducati de un año de antigüedad y tendrá a su hermano mayor, Marc Márquez, como compañero.



Los dos fueron brevemente compañeros de equipo en la escuadra oficial Honda en 2020, cuando Alex Márquez hizo su debut, pero sólo compartieron garaje para el fin de semana del GP de España, ya que Marc Márquez se perdería el resto de la temporada con una grave fractura en el brazo sufrida en esa carrera.