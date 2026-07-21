Alex Márquez explica por qué no pudo rechazar la oferta del equipo oficial de KTM

Alex Márquez afirma que era imposible rechazar la oportunidad de volver a ser piloto oficial, y explica por qué dejará Gresini para fichar por KTM al inicio de la nueva era de 850 cc de MotoGP en 2027.

Tras reconstruir su carrera en Gresini tras una desastrosa etapa de dos años en LCR, Márquez se incorporará a KTM el año que viene, formando una alineación totalmente nueva junto a su compañero Fabio di Giannantonio, también procedente de Ducati.

Esta será solo la segunda vez que compita para un equipo oficial en MotoGP, tras haber pilotado para Honda en su debut en 2020 antes de dar el salto a LCR.

El español afirmó que conseguir un asiento de fábrica se convirtió en su objetivo tras su temporada más exitosa en MotoGP c , el año pasado, cuando terminó subcampeón en la clasificación, por detrás de su hermano Marc Márquez.

Pero su decisión se vio facilitada cuando KTM se puso en contacto con él con una oferta que le hizo sentirse valorado y le brindó la oportunidad de dar el siguiente paso en su carrera.

"Era mi objetivo", declaró a MotoGP.com. "El año pasado, cuando terminé segundo y tuve una temporada realmente buena con muchos puntos, me fijé ese objetivo de ser piloto de fábrica.

"Especialmente el año que viene, con el nuevo reglamento, será muy importante contar con todas las mejoras. Así que dije: “Necesitamos un contrato de fábrica, pero sobre todo un equipo de fábrica”. Y KTM se puso en contacto conmigo directamente [y me dijo]: “Te necesitamos, te queremos y te queremos en nuestro proyecto”.

"Conozco a mucha gente que trabajaba en KTM desde hace tiempo y que también había colaborado conmigo. Solo intenté hacer algunas llamadas.

"Entonces me dije: “Vale, es un proyecto que siempre me ha gustado, creo que puede ser súper, súper rápido, ¿y por qué no ser la sorpresa del año que viene?”"

Márquez se incorporó al equipo oficial de Honda en 2020 como novato, sustituyendo al retirado Jorge Lorenzo. Aunque eso ya de por sí le supuso una gran presión, se vio obligado a asumir un papel de liderazgo casi de inmediato después de que su hermano Marc Márquez sufriera una lesión que le dejó fuera de combate para el resto de la temporada en la primera carrera, en Jerez.

El español acabó finalmente en 14.ª posición en una temporada marcada por la COVID-19, en la que lo más destacado de su campaña fueron dos podios consecutivos en Le Mans y Aragón.

Ahora, con siete años de experiencia en MotoGP a sus espaldas, el menor de los Márquez cree que está preparado para liderar un proyecto de fábrica.

Álex Márquez, Gresini Racing Foto de: Alexander Trienitz

"Tengo 30 años y cuento con la experiencia necesaria", afirmó. Además, el año que viene será muy importante, con los nuevos neumáticos y el nuevo reglamento, proporcionar toda la información de forma exhaustiva y directa al equipo oficial.

"Pero soy piloto, no ingeniero, así que mi trabajo es ser rápido en pista y conseguir el máximo número de podios y victorias para la marca. Eso es lo que intentaremos".

Aunque existen diferencias significativas en los sueldos de los pilotos entre un equipo oficial y uno satélite, Márquez insistió en que el dinero no fue el factor decisivo en su fichaje por KTM.

"Esa no era la prioridad principal. La prioridad era el proyecto, la gente que formaba parte de él y también mi sueño de ser piloto oficial en un equipo de fábrica", explicó.

Su salida de Gresini

Márquez se incorporó a Gresini en 2023; el equipo le ofrecía tanto una moto competitiva como un entorno de trabajo más saludable para reconstruir su carrera tras años de dificultades en Honda.

Consiguió una victoria en una carrera corta en su primera temporada con el equipo, antes de consolidarse como uno de los pilotos más destacados de Ducati.

Esto le valió el ascenso a una moto de especificaciones de fábrica este año, pero la puerta del equipo oficial de Ducati se le cerró cuando la marca de Borgo Panigale fichó a Pedro Acosta, procedente de KTM, en lugar de ascender a un piloto de su propia plantilla para sustituir a Francesco Bagnaia.

Márquez admitió que dejar Gresini tras tres temporadas será una de las partes más difíciles de este cambio.

"Me entristece dejar Gresini", afirmó. "Cuando llegó el momento de firmar el contrato con KTM y todo eso, hablaba todos los días por teléfono con [la jefa del equipo] Nadia [Padovani] e intentaba explicárselo todo.

"Le hice una promesa el pasado noviembre. Le dije: “Cuando el primer equipo oficial se ponga en contacto conmigo, te lo explicaré directamente”".

"Se quedó triste, pero en ese momento se alegró muchísimo por mí, porque me dijo: “Te lo mereces”".