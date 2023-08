Alex Márquez explica cómo perdió el podio en Austria

Después de conseguir la victoria en la carrera sprint de Silverstone, Alex Márquez parece haber dado un pasito más adelante en su dominio de la Ducati GP23 del equipo Gresini, que recientemente anunció su renovación. El corredor español ya luchó por el podio el sábado en la carrera corta del Gran Premio de Austria, pero finalmente se vio superado por Jorge Martín y acabó cuarto.

Este domingo, en un circuito muy exigente con el consumo de neumáticos y combustible, Alex hizo una buena salida (5º en parrilla), ganó una posición y logró pasar, más tarde, a Jack Miller. Estuvo casi 20 de las 28 vueltas de la carrera tercero, acariciando el podio, pero Marco Bezzecchi y Luca Marini, como dos mastines, se lanzaron sobre el catalán a siete giros del final para bajarle a la quinta plaza.

"He hecho una buena salida, lástima que al principio Jack Miller me ha bloqueado un poco, salía delante y siempre arrancan bien. Me ha costado una vuelta y media adelantarle y los dos de delante han dado un primer empujón y se han ido. Cuando he pasado a Miller en mi cabeza solo veía a Brad Binder, ese era el objetivo. Pensé que si lo alcanzaba ahí podía guardar neumático, si me quedo solo lo voy a gastar igual. Al final he apretado demasiado, he usado mucho el neumático de atrás sin lograr llegar a Brad. Luego han llegado por detrás Bezzecchi y Marini, estando detrás, han guardado mucho neumático. Al final se me ha hecho la carrera larga, he intentado defenderme de la mejor manera a ver si ellos cometían algún error. Al final me voy, no comento, porque me hubiera gustado estar en el podio, pero sí satisfecho porque he dado mi cien por cien".

Tras renovar contrato con Gresini, Alex se marcó el objetivo, en esta segunda parte de la temporada, de estar regularmente en el top 5, algo que se ha cumplido en un circuito complicado por la gestión del neumático y la gasolina.

"Este año hemos tenido muchos ceros por infortunios, así que completar esta carrera tan larga es una buena experiencia que nos llevamos, así que es bueno de cara al futuro. Mejor cometer estos errores ahora e ir aprendiendo. Nos tenemos que consolidar en los puestos delanteros y aprender para el futuro".

La próxima parada del calendario es la carrera de casa para Alex, el GP de Catalunya y, sin descanso, el GP de San Marino, dos carreras en las que el español no espera nada nuevo de Ducati, dijo. "No, de momento no tengo noticias de que vayamos a tener nada nuevo. No se sabe, en el equipo oficial están recibiendo actualizaciones y parece que están funcionando, eso es bueno porque lo tendremos el año que viene".

El que no falla y se está mostrando muy superior es Pecco Bagnaia, que ha pasado el rodillo este fin de semana de principio a fin.

"Tiene la moto muy por la mano y las actualizaciones que van haciendo poco a poco se notan, en una categoría tan igualada cualquier detalle se nota. Además del sabe sacarle el máximo, lleva muchos años con esta moto y tiene mucha experiencia".

Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing, Francesco Bagnaia, Ducati Team, Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team 1 / 54 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Equipo Ducati 2 / 54 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Equipo Ducati, Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team 3 / 54 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 4 / 54 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, VR46 Racing Team 5 / 54 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Equipo Ducati 6 / 54 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Equipo Ducati 7 / 54 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 8 / 54 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing 9 / 54 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Equipo Ducati 10 / 54 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team 11 / 54 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaro, Tech3 GASGAS Factory Racing 12 / 54 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 13 / 54 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing 14 / 54 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 15 / 54 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 16 / 54 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 17 / 54 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Equipo Ducati 18 / 54 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing 19 / 54 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Márquez, Gresini Racing 20 / 54 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 21 / 54 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing 22 / 54 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 23 / 54 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing 24 / 54 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 25 / 54 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 26 / 54 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 27 / 54 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing 28 / 54 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 29 / 54 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Augusto Fernández, Tech3 GASGAS Factory Racing 30 / 54 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaro, Tech3 GASGAS Factory Racing 31 / 54 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 32 / 54 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing 33 / 54 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 34 / 54 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, RNF MotoGP Racing 35 / 54 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Márquez, Gresini Racing 36 / 54 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 37 / 54 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 38 / 54 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Equipo Repsol Honda 39 / 54 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 40 / 54 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 41 / 54 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing 42 / 54 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 43 / 54 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team, Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing, Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team podio 44 / 54 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing 45 / 54 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Márquez, Gresini Racing 46 / 54 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Ventiladores 47 / 54 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, VR46 Racing Team 48 / 54 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, RNF MotoGP Racing 49 / 54 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 50 / 54 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Equipo Ducati 51 / 54 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Equipo Repsol Honda 52 / 54 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Márquez, Gresini Racing 53 / 54 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 54 / 54 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images