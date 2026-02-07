Álex Márquez tiene en claro en qué momento quiere decidir su futuro para el 2027

Álex Márquez se mantuvo firme en su discurso cuando se le preguntó por su futuro esta semana, durante las pruebas realizadas en Sepang. El subcampeón del mundo, que quería centrarse en su trabajo, realizó unas pruebas sólidas, demostrando su rapidez tanto en el time attack como en la simulación de sprint.

Durante tres días, describió sus sensaciones al volante de la nueva Ducati y su nuevo papel, ahora involucrado en la evaluación de las piezas diseñadas por el fabricante. Finalmente, respondió a las preguntas sobre su futuro al abandonar el lugar, y lo hizo sin revelar ninguna información nueva con respecto a lo que ya había explicado anteriormente : quiere resolver esta cuestión antes del inicio del campeonato, que tendrá lugar dentro de tres semanas.

"Antes de la primera carrera, tomaré una decisión y tendré las ideas claras sobre lo que haré en 2027", declaró el piloto español, que pronto cumplirá 30 años, a los medios de comunicación presentes, entre los que se encontraba Motorsport.com.

"Por ahora, estoy tranquilo. Sé más o menos cuáles son las opciones que tengo sobre la mesa, pero sigo trabajando en ello y tomaré una decisión. Si puedo decidirme antes de los tests de Tailandia, lo haré; si no, esperaré un poco. Pero quiero tener mi futuro decidido antes de la primera carrera", añadió, precisando también que "estaba bastante claro".

Motorsport.com reveló recientemente que Álex Márquez estaba ultimando su llegada a KTM, donde le espera un puesto de piloto oficial junto a Maverick Viñales. El español, actualmente piloto de Gresini Racing, insiste en el aspecto emocional de su decisión, pero también en la oportunidad que puede suponer el próximo cambio de normativa.

"Dije que la oferta más sólida era la de Gresini, porque conozco el equipo, lo conozco todo, y ahí es donde entra en juego el aspecto emocional, que es importante para un piloto. Pero, al final, si hay un año en el que se pueden correr riesgos, es el año que viene, porque nadie sabe qué moto será la mejor. Así que ya veremos. Creo que esa es la razón por la que el mercado está tan loco, porque todo el mundo quiere a los mejores pilotos".

Álex Márquez llegó a MotoGP con el equipo oficial de Honda, donde fue fichado de improviso cuando Jorge Lorenzo solicitó una jubilación anticipada, y desde 2021 ha evolucionado en equipos satélites, primero en LCR, dentro del clan Honda, y luego en Gresini, vinculado a Ducati. El fabricante le recompensa este año por sus excelentes resultados proporcionándole una moto de fábrica.