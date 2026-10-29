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Alex Márquez pone fin a las especulaciones sobre el GP de Qatar de MotoGP: "La carrera está confirmada"
Aunque se mostró positivo sobre la creciente unidad de los pilotos, Alex Márquez dijo que él y sus pares todavía no tenían poder para influir en los planes del GP de Qatar
Richard Asher Rachit Thukral
Publicado: 29 oct 2026, 10:32
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El Gran Premio de Qatar del próximo fin de semana se disputará según lo previsto, al menos según el piloto de Gresini Ducati Alex Márquez.
En declaraciones este jueves antes del Gran Premio de Malasia de este fin de semana, el español sugirió que los organizadores seguían adelante con la carrera pese a que los pilotos exigían garantías antes de viajar a Doha.
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A pesar de que crecen las conversaciones sobre la unidad de los pilotos y de las reuniones que continúan entre bastidores, Márquez sonó algo desanimado cuando habló con los medios.
Consultado sobre qué había cambiado con respecto a Qatar desde su rueda de prensa más reciente en Phillip Island el pasado fin de semana, Márquez respondió: "Nadie lo sabe. Nadie sabe la situación. Así que creo que nada cambió. Pero, ya sabes, parece que el GP está confirmado y eso es todo".
Márquez se sumó este jueves a otros pilotos al no comentar los detalles de ninguna exigencia o reunión, y solo dijo: "No puedo hablar de esa historia" cuando le preguntaron si los pilotos habían recibido las garantías que buscaban.
Pero sonó resignado cuando le preguntaron si los pilotos tenían algún poder.
"Por el momento, ningún poder", dijo sin rodeos ante esa pregunta.
Alex Marquez, Gresini Racing
Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images
Márquez se mostró más esperanzado, sin embargo, sobre la unidad de los pilotos a largo plazo.
"Creo que el futuro es crear una asociación de pilotos. Lo intentamos hace unos años. Pero cuando estábamos en India, lo intentamos unos meses después.
"Pero todo era como, una sensación extraña entre los pilotos, ya sabes. Pero creo que esta vez, con lo que está ocurriendo, creo que todos se dieron cuenta de que necesitamos eso. Y veremos cómo es el futuro.
"Como dije, no voy a sacar mucho [beneficio de una] asociación de pilotos porque tengo 30 años. Y quizá me queden cuatro años [en] MotoGP.
"Pero por los jóvenes, estoy realmente contento porque creo que pueden sacar mucho [beneficio de] eso".
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