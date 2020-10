Alex Márquez: ya no hablaré más de Marc

La sorprendente rapidez con la que está progresando Alex Márquez al manillar de la Honda oficial, con el podio de Le Mans y el de Aragón incluidos, ha abierto, una vez más, el debate sobre si la decisión de HRC de enviar al joven corredor de Cervera el próximo año al equipo LCR es acertada o no.

“Ahora es fácil opinar, la situación era bastante extraña en ese momento. Yo estaba de acuerdo con la decisión de Honda y es una gran oportunidad para mí ir al LCR y seguir creciendo. Tengo mucho que aprender y mejorar. Para mí no es un paso atrás, es un paso lateral para ser más fuerte en MotoGP. Después, si los resultados son buenos, trataré de volver al equipo Repsol si tengo la oportunidad”, explicó Alex este jueves en la rueda de prensa previa al Gran Premio de Teruel.

Pese a que va a dar un paso al equipo satélite, le hicieron notar a Márquez que hoy en día en un equipo de estas características se puede luchar por todo.

“Para mí, los equipos satélite ya no existen, todos tienen un gran potencial, mira a Fabio (Quartararo) que está con la misma moto de fábrica y puede luchar por el campeonato. Yo no estoy en la situación de pensar en el mundial a corto plazo, tengo que mejorar mucho, pero es cierto que hoy por hoy con un equipo satélite puedes luchar por el campeonato. Pero no lo digo por mí, yo pienso solo en crecer en confianza y ser más regular para estar siempre entre los ocho primeros y mejorar paso a paso”.

Junto a Alex en el LCR estará Takaaki Nakagami, cuya renovación fue anunciada este jueves. El japonés confirmó que los cuatro corredores de HRC dispondrá el próximo año de la misma moto.

“Es muy positivo que en 2021 todos los pilotos Honda vayan con la misma moto, quiere decir que han visto el potencial de todos ellos. Será más fácil para todos al ver los datos y comparar. Ahora te puedes perder un poco con motos de diferentes temporadas. Si todas las motos son iguales, podremos ver los datos más claros y dar una mejor información, más directa, de los cuatro pilotos a Honda”.

También le preguntaron por el estado de su hermano Marc Márquez, tras surgir en las últimas horas informaciones que apuntaban a una tercera operación.

“Respecto a la situación de Marc nada ha cambiado, todo sigue igual que las últimas semanas, continua con su recuperación. No voy a responder más preguntas sobre Marc, estoy concentrado en mi fin de semana y no quiero que me pregunten más, vamos a olvidarnos un poquito de él y centrarnos en mí”, dijo con tono y semblante serio.

Una de las miles de personas que felicitaron a Alex tras su podio de Aragón fue su antecesor en el equipo, Jorge Lorenzo, y se lo recordaron.

“A Lorenzo le respondí en privado, me dijo que estaba sorprendido, también que estaba contento por mí y por con el equipo, en el que mantiene amigos como Juanito”, en referencia a Juan Llansá, el eterno mecánico de Jorge, ahora en el box de Alex.

Alex estuvo muy cerca de la victoria el domingo pasado, y ahora tiene una nueva oportunidad en el mismo circuito.

“Honestamente, viendo la carrera en casa me sorprendí conmigo mismo, iba rápido y remontando posiciones, lo estaba viendo por la tele y estaba lejos, pero pude remontar y luchar por la victoria. Llegué al límite al final, competí conmigo mismo en las últimas vueltas. El objetivo este fin de semana es el mismo, entrenar bien, imprimir mi ritmo y ver qué pasa el domingo. Hay que mejorar el sábado, el clasificatorio es la mitad de la carrera”.

Tras el podio del domingo, Alex le dijo a su hermano Marc que fuera preparando algo de comida, que esa noche iba a cenar en casa…

“La verdad es que no esperaba que me cocinara, así que cuando llegué a casa pedimos una pizza, que era lo más sencillo. No se le da bien la cocina”, zanjó el tema.