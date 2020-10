Alex Márquez: "El podio pensaba que era imposible"

El botín de Alex Márquez incluso pudo ser mayor, ya que estuvo peleando por la victoria hasta el final, pero a tres vueltas para acabar su Honda le soltó un latigazo que le hizo perder unos metros con Alex Rins que acabaron siendo decisivos.

El piloto el Repsol Honda completa así un gran fin de semana, en el que se metió por primera vez para la Q2 de forma directa y estuvo a punto de liderar el FP4 (acabó 2º). Tras partir 11º en la parrilla, fue deshaciéndose uno a uno de todos rivales hasta llegar a la cabeza, cruzando finalmente la línea de meta a dos décimas del ganador.

"Antes de la carrera pensaba que era imposible o que tenía que haber una carambola", dijo Márquez tras bajarse del podio "Me he sentido muy bien encima de la moto. Era yo, Alex. Lo que tenía en los entrenamientos lo he podido hacer en la carrera. El equipo me ha dicho que no hiciera nada diferente. En la última curva me sentía muy bien para adelantar. Este es en seco. Ahora sí".

El #73 no se conformó en ningún momento y apretó a Rins hasta la bandera a cuadros.

"Lo he intentado. En la última he vuelto a hacer 49.3, completamente al límite, rezando para que Rins tuviera un pequeño error. Sabía que él también iba al límite. Hemos podido gestionar el neumático delantero de la mejor forma y estoy contento también por eso. El error en la primera curva luego lo he vuelto a recuperar, pero era demasiado tarde".

Márquez empata en la clasificación con Brad Binder como mejor rookie de la temporada, pero a pesar de sumar dos podios consecutivos, advierte que esta no será la tónica general.

"No estaremos cada fin de semana. En MotoGP todo cambia cada fin de semana. Es un buen punto para estar en el top 8", señala.

Un nuevo podio, esta vez en seco, que vuelve a reivindicar al vigente campeón de Moto2 tras haber subido directamente a MotoGP en el equipo oficial de HRC.

"Nunca he dudado que no lo mereciera. Sé lo que he conseguido en el pasado. Aquí se vive del presente y tenía que demostrar por qué estoy aquí. He intentado ser lo más profesional que podía, intentar hacer mi trabajo sin escuchar a nadie. Al final acabamos llegando. Cuando estás aquí, lo difícil es mantener no llegar", apunta.

Un resultado que ayuda a maquillar un difícil año de Honda sin Marc Márquez.

"Mi estilo es diferente al de Marc, soy mas alto, más fino, en puntos cuido mas el neumático. Tenemos problemas diferentes, y puedo ayudar a Honda a hacer una moto más completa. Con Nakagami podemos ayudar a que no sea un año perdido", finalizó.

Las fotos de Alex Márquez en Motorland Aragón