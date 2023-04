"No me esperaba este arranque", confiesa Alex Márquez

Cargar reproductor de audio

Alex Márquez salía desde una ya de por sí sorprendente pole position en el Gran Premio de Argentina de MotoGP y apuntaba a un gran resultado en su segundo fin de semana de carrera con la Ducati del equipo Gresini.

El español, que se vio superado en la salida por Marco Bezzecchi, supo mantener el ritmo y asegurarse un podio que, en las delicadas condiciones de mojado que ofrecía la pista, no era nada sencillo.

"Estoy muy contento. Si me dicen antes de llegar aquí que conseguiría la pole, terminar el quinto en la sprint y subir al podio el domingo, habría firmado", dijo feliz el catalán.

"Solo podemos estar contentos, estoy muy satisfecho con el podio. Era muy fácil cometer un error, tenía problemas con el agarre, Bezzecchi iba muy rápido y no podía seguirlo. Estoy disfrutando con el equipo, la moto es fantástica y hemos sumado muchos puntos para el equipo. Estoy feliz, hacía mucho que no subíamos al podio, desde Aragón 2020".

En la parte final de la carrera, Alex se vio superado por Pecco Bagnaia en la lucha por el segundo puesto, pero el italiano se fue al suelo. Luego, la llegada en modo remontada de Johan Zarco lo relegó al tercer puesto.

"Hay que estar contentos. Zarco llegó muy fuerte y a la que me pasó supe que no había nada que hacer", admitió.

"Seguimos sumando, nos consolidamos, pero aún tenemos cosas que cuadrar. Salimos un poco a ciegas a la carrera por el pinchazo del warm up", dijo recordando que casi no pudo rodar por la mañana al pinchar un neumático en el pitlane con un vidrio.

En la segunda carrera del año, el menor de los hermanos Márquez se encarama a la cuarta posición de la general, a 17 puntos del nuevo líder Bezzecchi.

"No me esperaba este arranque. Confiaba en mí, como siempre, pero empezar siendo tan sólido no me lo esperaba. Hay que seguir siendo constante, con esta evolución, porque ayer (por el sábado) se vieron muchos sustos y aún no tengo la moto del todo bajo control. Me siento muy a gusto con el equipo, pero tener una moto competitiva ayuda mucho", subrayó.

Tras dos años sufriendo lo indecible con la Honda, el paso a la Ducati ha permitido a Alex volver a disfrutar.

"La Honda en seco todos sabemos dónde está, pero en mojado transmite buenas sensaciones porque es pequeña. Con la Ducati me sentí un poco más raro porque es más alta. Pero cuando te habitúas, el gran motor que tiene te hace la vida mucho más fácil", finalizó.