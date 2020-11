Alex Márquez: Portugal no es cómodo para definir el título de Moto2

Con el Mundial de MotoGP cerrado desde el domingo a favor de Joan Mir, los títulos de Moto2 y Moto3 siguen abiertos hasta la última carrera y con varios pilotos implicados en una apretada lucha que se decidirá en un trazado nuevo para todos.

Alex Márquez consideró que no es el escenario ideal para jugarse un campeonato.

“Si yo estuviera implicado en la lucha por un título, lo mejor habría sido ganarlo en Valencia, jugárselo aquí, en Portimao, puede ser divertido para los fans, pero no para quien se lo juegue. En un circuito nuevo y no sabes cómo va a ir la carrera, será un gran reto, y será bonito ver los entrenamientos y la guerra psicológica entre los pilotos que se la juegan en Moto3 y Moto2”, argumentó el de Honda.

Alex sufrió una fuerte caída el sábado de la pasada semana, con afectación a la mano y la cadera izquierda.

“Estoy bien, ha mejorado respecto a la semana pasada. Está claro que no es el mejor circuito cuando estás mal físicamente, pero nada que no me impida pilotar”.

En un circuito con subidas y bajadas tan pronunciadas, uno entiende que la electrónica juega un papel importante en las MotoGP.

“No tiene mucha incidencia. El cambio de rasante es demasiado significativo para que la electrónica lo entienda. En ese punto es el piloto quien debe anticiparse y tratar de que no se levante la moto”, nos saca de la duda Alex.

“En general, el circuito es muy físico, tienes que estar muy concentrado y cometer un error es fácil. Debes estar atento para no hacer fallos. Lo que más me impresiona es la entrada a meta, inclinado. El tobogán desde fuera puede ser más espectacular, pero no es tan divertido como la curva de entrada a meta, en la que tienes que jugar con la posición del cuerpo”.

Además de físico, el trazado portugués exige mucha concentración.

“Circuitos que desgasten mentalmente hay bastantes, como Austin, que es muy largo, o Phillip Island, que hay que estar atento e hilar muy fino, como Mugello también. Aquí es diferente por los cambios de rasante. Para hacer el ataque al tiempo hay que echar el resto, hay puntos en los que frenar diez metros antes o después marcan la diferencia. Es lo que tenemos que entender y ajustar bien de cara a mañana”, zanjó el chico de Cervera.

Las fotos del GP de Portugal 2020 de MotoGP

