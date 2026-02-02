Ir al contenido principal

Declaraciones
MotoGP

"Gresini es la opción más sólida, pero a lo mejor es un momento para arriesgar", dice Alex Márquez

Alex Márquez, que ultima su fichaje con el equipo de fábrica de KTM para 2027, subraya que más de la mitad de la parrilla habrá cerrado sus contratos antes de la primera carrera del curso.

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
Publicado:
Alex Márquez, Gresini Racing

Como es lógico, el subcampeonato que se adjudicó el pasado año llevó al menor de los hermanos Márquez a multiplicar exponencialmente su cache. Y a sus 29 años, y tras seis ejercicios en MotoGP, probablemente ha llegado el momento de rentabilizarlo.

En este sentido, Motorsport.com interpreta que Alex Márquez tiene prácticamente cerrado su futuro a partir de 2027 con KTM. A la espera de la firma pertinente, que debería materializarle a lo largo de los próximos días, el ahora piloto de Gresini compartirá el taller del equipo oficial de las motos naranjas con Maverick Viñales

"El objetivo de todos los pilotos es correr en un equipo de fábrica. Pero yo estoy muy contento en Gresini. Cuando llegue el momento decidiré lo mejor para mi futuro, pero de momento me quiero centrar en esta pretemporada", dijo Márquez, des del circuito de Sepang, donde este martes arrancan las tres primeras jornadas de test colectivos de 2026. 

En su mejor temporada en la categoría de las motos pesadas, el #73 acumuló tres victorias y un total de doce podios, unas cifras que le valieron para terminar justo por detrás de su hermano, Marc Márquez, intratable hasta que se lesionó, en Indonesia.

Para Alex Gresini es la opción más solida, dice, pero su futuro está ya atado a KTM

Para Alex Gresini es la opción más solida, dice, pero su futuro está ya atado a KTM

Foto de: Gresini Racing

Además del subcampeonato, su rendimiento le sirvió al español para mejorar su estatus dentro de Ducati, hasta el punto de asegurarse la última especificación de la Desmosedici con vistas al próximo Mundial.

Tras unos días frenéticos en lo relativo al mercado, Márquez sacó el contestador automático, al igual que antes hicieron Pedro Acosta y Fabio Quartararo, para que nadie pudiera interpretar de sus palabras que ya ha decidido qué mono se enfundará el próximo curso.

"Estamos trabajando para tener las mejores opciones cuando llegue el momento de decidir. No esconderé que Gresini es la opción más sólida, pero es verdad que a lo mejor es un momento para arriesgar, porque no sabes qué moto será la más competitiva con el nuevo reglamento".

El corredor español ve, convencido, cómo la mayoría de las piezas del rompecabezas pueden haber encajado antes de que el primer semáforo se apague, en Buriram, el primer fin de semana de marzo. "Más del 50% de la parrilla tendrá el futuro cerrado antes de la primera carrera. Muchos equipos, muchas fábricas tienen la necesidad de cerrar pilotos pronto para que no se escapen", concluyó Márquez. 

