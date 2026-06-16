Alex Márquez recibe el alta médica para viajar a la República Checa

Alex Márquez pasó este martes una revisión con el doctor Samuel Antuña, su médico de confianza, y tras una evaluación de las lesiones sufridas y de su estado general, se tomó la decisión de dar el alta médica al piloto para que pueda viajar a Brno, donde este fin de semana se celebra el GP de la República Checa, la novena parada del calendario 2026.

Una vez allí, el corredor deberá pasar el jueves al mediodía un último control con el doctor Angel Charte, director médico de MotoGP, para recibir el 'apto'. Todo apunta a que el piloto podrá tomar parte del FP1 del viernes por la mañana, y en función de cómo vaya la sesión y sus sensaciones, recibir el alta definitiva para el resto del fin de semana.

En un comunicado en sus redes sociales, Gresini confirmaba que "después de los últimos controles médicos en España, Alex Márquez volará a República Checa este fin de semana con el objetivo de ser declarado FIT. Las actualizaciones llegan este jueves directamente desde el Circuito de Brno".

El piloto de Gresini sufrió un accidente por impacto durante la carrera de gran premio de Barcelona, el 17 de mayo, cuando la moto de Pedro Acosta se paró y la Ducati de Gresini, que iba pegada a su rueda, no pudo esquivar a la KTM, estrellándose contra ella y saliendo escupido, moto y piloto, por los aires en la escapatoria de la curva 10.

Alex recibió fuertes golpes por todo el cuerpo, resultando con una fractura en la clavícula derecha, de la que se operó el mismo domingo por la tarde, y un impacto muy fuerte en la vértebra cervical C7, que ahora mismo es lo que más preocupa de su rehabilitación.

Tras anunciarse que no estaría en Italia, donde le sustituyó Michele Pirro; ni en Hungría, donde lo hizo Iker Lecuona, Alex podrá reaparecer, un mes después de aquel accidente, este viernes en Brno.

El accidente de Alex Márquez, de Gresini Racing y Pedro Acosta, de Red Bull KTM Factory Racing Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

A diferencia de la pasada temporada, en la que Alex Márquez estuvo permanentemente a principio de curso en el segundo cajón del podio y acabó siendo subcampeón del mundo de MotoGP, este año el corredor de Gresini ha tenido más dificultades para poder dominar en la categoría reina.

El catalán logró una brillante victoria, la primera de Ducati este año, en el GP de España, donde también ganó el pasado año estrenando su casillero de triunfos en MotoGP. Sin embargo, ese ha sido, hasta ahora, el único podio de Alex este año hasta ahora, siendo el sexto puesto en Brasil su segundo mejor registro, lo que le ha llevado a la novena posición de la general del campeonato, con 67 puntos, a 113 del líder Marco Bezzecchi.

Además de las dos últimas carreras de Italia y Hungría, en las que no corrió por la lesión sufrida en Barcelona, Alex no ha puntuado en las carreras de Tailandia, Le Mans y Montmeló, donde, eso sí, logró su primer y único triunfo este año el sábado en la Sprint.

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