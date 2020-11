Alex Márquez dice que los pilotos de Yamaha sabían de las trampas

Si Marc Márquez no se cortó el jueves por la noche a la hora de opinar, en sus redes sociales, sobre la sanción a Yamaha por la manipulación de sus motores, aún más contundente se mostró su hermano y compañero de equipo en Repsol Honda.

Alex Márquez acusó a Yamaha de “hacer trampas” y dijo que los pilotos lo “saben todo en todo momento”, lo que, por tanto, no les exime y deberían haber sido sancionados.

“Lo que está claro al final es que se han hecho trampas o no han estado dentro del reglamento”, dijo Alex.

“Dentro de la MSMA normalmente son muy estrictos, un poco lo que hay que pensar es que no estamos dando un buen ejemplo a los pilotos jóvenes de las copas de promoción que tanto nos han dado. Es como cuando un padre intentaba poner a un niño algo ilegal y descalificaban al niño, no al padre. Eso es duro”.

“No estamos dando ejemplo a la nueva juventud de pilotos que estamos subiendo, no ha sido así, la penalización de quitar los puntos a los constructores es una broma, de aquí a dos años nadie se acordará quién ganó el título de constructores, a Yamaha no le importa eso. Se han podido beneficiar todo el año, y el año que viene los motores están blindados, así que se seguirán beneficiando, no se han cumplido las reglas y han hecho trampa, por tanto la sanción no me parece justa”, sentenció.

Sobre el perjuicio que eso supone para los corredores de otros equipos que están en la lucha por el campeonato, Alex fue igual de tajante.

“Me parece muy injusto por ellos, porque sus fábricas han estado dentro del reglamento y eso abre la puerta a que otras marcas puedan hacerlo y ya saben cuál es la sanción, les quitan puntos a ellos pero los pilotos seguirán líderes del campeonato o segundos y podrán optar al título”.

El hecho de que los pilotos, teóricamente, no supieran los movimientos del equipo, no les exime, mantiene el catalán.

“En absoluto la excusa de ‘yo no sabía’ existe, en todo momento la fábrica es muy abierta y sabes qué motor estas usando, lo sabes todo, estás al corriente, como piloto siempre estás mirando cuándo colocas un motor o lo guardas, siempre estás al tanto de lo que estás usando”.

Es más, Alex cree que la trampa llegó por presión de los pilotos.

“Que Yamaha haya hecho un cambio (en sus motores) fue forzado por sus pilotos, que presionaban porque rompían y no tenían potencia. Al final la marca se vio obligada a hacer cosas que quizá no quería”.

Por último, Alex justificó que Honda no apelara la sanción.

“Al final pactaron no ir más allá, la decisión final fue de los stewards de poner esa sanción. A partir de aquí se puede apelar, pero creo que Honda no está en la posición de reclamar, deben hacerlo los equipos que están luchando por el Mundial. Honda no comparte la decisión, pero la respeta porque no estamos en la batalla por el campeonato”, zanjó.

Fotos del Gran Premio de Europa de MotoGP 2020