Alex Márquez: lucha por el título de MotoGP 2026 está abierta debido a "más errores"

Alex Márquez cree que la lucha por el título de MotoGP de 2026 se ha mantenido inusualmente reñida debido a que los pilotos de cabeza han cometido más errores que en el pasado.

MotoGP se prepara para una intensa lucha por el campeonato en la segunda mitad de la temporada, con los cinco primeros pilotos de la clasificación separados por tan solo 24 puntos de cara al Gran Premio de Gran Bretaña de la próxima semana.

Se trata de la diferencia de puntos más ajustada entre los cinco primeros pilotos tras 11 rondas de una temporada desde que comenzó la era de MotoGP en 2002.

Mientras que las tres últimas temporadas fueron un monólogo de Ducati, el auge de Aprilia ha metido a más pilotos en la pugna, con Jorge Martín liderando el campeonato por delante de Ai Ogura y Marco Bezzecchi en cuarta posición. Marc Márquez encabeza la carga de Ducati en tercera posición, con Fabio di Giannantonio también en la lucha desde la quinta plaza.

Pero Alex Márquez, de Gresini, cree que la intensidad de la lucha por el título no se debe únicamente a que Aprilia se haya erigido como un rival cercano a Ducati, sino que argumenta que la falta de regularidad también ha desempeñado un papel fundamental.

Bezzecchi cometió una serie de errores a lo largo de junio tras mostrar un estado de forma espectacular al inicio de la temporada; Martín sufrió cinco salidas de pista durante el fin de semana de Barcelona y desperdició otro gran resultado en Hungría, mientras que el vigente campeón, Márquez, se cayó cuando lideraba el GP de España tras salir desde la pole.

"Creo que nadie ha sido capaz de mostrar una verdadera regularidad. Nadie ha podido estar a la altura durante todo el fin de semana", afirmó.

Álex Márquez, Gresini Racing Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Parece que este año está un poco más abierto porque la gente está cometiendo más errores en comparación con el año pasado, con hace unos años, y también con 2024 y 2023. Así que todo está bastante abierto.

"Es bastante interesante y mejor para los aficionados. Pero nadie está rindiendo a un nivel constante. Creo que el único que mostró [constancia] al principio de la temporada fue Marco. Por desgracia, se lesionó y no ha tenido mucha suerte en estas últimas carreras.

"Pero será interesante ver, tras el parón de verano, qué piloto es capaz de mostrar esa consistencia; eso dará sus frutos. Ogura tendría muchas posibilidades de mostrar esa consistencia, y Marc también.

"Aun así, Martin va en cabeza. No ha dado mucho que hablar, pero ahí está. Así que va a estar muy interesante hasta el final".

Cuando se le preguntó quién es el favorito para la corona de 2026, Márquez bromeó: "Desde luego, yo no".

Sus comentarios contrastan con los de Francesco Bagnaia, quien rechazó la sugerencia de que los pilotos que lideran el campeonato no quieran ganar el título.