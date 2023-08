Alex Márquez gana la sprint de MotoGP en Gran Bretaña

Justo después de la sesión clasificatoria, en la que Marco Bezzecchi se hizo con la pole position, seguían las dudas sobre si la carrera al sprint de 10 vueltas podría seguir adelante. Silverstone estuvo plagado de lluvia toda la mañana, lo que llevó a convocar una reunión de pilotos para decidir si era prudente empezar la carrera al sprint en esas condiciones.

Sin embargo, todas esas preocupaciones pudieron desvanecerse pronto, ya que la lluvia cesó y se pudo ver algún que otro tímido rayo de sol. Antes del inicio de la carrera sprint de MotoGP, la pista seguía húmeda, pero no tanto como el sábado por la mañana.

Eso provocó algunas dudas en la parrilla de salida sobre la estrategia, ya que bien podría haber una apuesta por los slicks. Al final, nadie decidió arriesgar y todos los pilotos montaron el neumático de lluvia medio.

Desde la segunda posición, Jack Miller hizo la mejor salida, aunque Bezzecchi recuperó inmediatamente la primera posición en la curva 2. El australiano le devolvió el golpe y mantuvo la primera posición. El australiano contraatacó y mantuvo el liderato al llegar a la curva 6.

Augusto Fernández también tuvo una excelente salida y fue tercero, aunque tuvo que luchar con Jorge Martín, que no cedió fácilmente. Martín llegó a pisarle los talones, beneficiándose de un error de Miller y colocándose brevemente en cabeza, pero de nuevo fue el piloto de KTM quien recuperó el liderato. El líder del campeonato Francesco Bagnaia tuvo una salida dramática desde la P4: al final de la primera vuelta sólo era 12º.

Ha sido una carrera llena de cambios en cabeza, con Alex Márquez también haciendo una breve aparición al marcar el mejor tiempo con la Ducati de Gresini y abrir un hueco respecto a Bezzecchi y Miller. El piloto del VR46 no ha podido seguir el ritmo de Márquez mientras Miller, a su vez, sentía a Maverick Viñales y Aleix Espargaró respirándole en la nuca.

Tampoco tardaría Viñales en hacerse con la tercera plaza, tras lo cual su compañero de equipo Espargaró también adelantó a Miller. Las cosas fueron de mal en peor para este último cuando Martin le alcanzó en Stowe, empujándole un poco, lo que abrió la puerta a Johann Zarco.

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Zarco tuvo entonces un buen ritmo y rodó hasta Espargaró y adelantó a la Aprilia. Se enganchó a Viñales en la batalla por el tercer puesto, mientras Márquez rodaba mucho más lento en la última vuelta, permitiendo a Bezzecchi conectar. Al final, no ocurrió nada loco en ninguno de los dos duelos, lo que permitió a Márquez ganar una carrera de MotoGP por primera vez en su carrera. La victoria al sprint le otorga 12 puntos.

Bezzecchi hizo un buen negocio en ese sentido al cruzar la meta en segunda posición. Suma nueve puntos, mientras que el líder del campeonato, Bagnaia, no ha puntuado con su 14º puesto. Además, toma el relevo en la P2 del campeonato a Martin, que consiguió cuatro puntos por su sexto puesto. Viñales completó el podio al sprint, Zarco se quedó a las puertas. Espargaró, Martin, Miller, Fernández y Brad Binder sumaron los últimos puntos. No sólo para Bagnaia fue un sprint para olvidar: Marc Márquez, Joan Mir, Enea Bastianini y Fabio Quartararo no estuvieron ni cerca de los puntos.

Resultados carrera sprint MotoGP Gran Bretaña

