Alex Rins y Alex Márquez, golpeados por trozos de asfalto en el GP de Brasil

Álex Rins y Álex Márquez aseguran que fueron golpeados por trozos de asfalto que salían volando en medio de lo que describieron como "condiciones inaceptables" durante el Gran Premio de Brasil.

Tras el contratiempo causado por un socavón antes del sprint del sábado, el regreso de MotoGP a Brasil se vio afectado por otra gran controversia el domingo, ya que el gran premio tuvo que ser recortado en ocho vueltas debido a lo que se describió oficialmente como "degradación de la pista".

Si bien el campeonato y la FIM aún no han dado detalles sobre qué los obligó a reducir la distancia de carrera apenas cinco minutos antes de la salida, Michelin, el proveedor oficial de neumáticos de MotoGP, afirmó que la superficie de la pista se estaba "desintegrando y degradando" en la curva 11 tras las carreras de Moto2 y Moto3.

El piloto de Yamaha, Rins, reveló que se lastimó un dedo después de que un trozo de asfalto roto saliera disparado hacia él en la vuelta inicial.

"Lo que sentí fue un agarre muy, muy bajo", dijo el español a los medios de comunicación, incluido Motorsport.com. "Creo que se debe a la carrera de Moto2, por la goma que dejaron las Moto2".

"No vi que faltara ningún trozo de asfalto en la pista. Pero lo que es cierto es que un trozo de asfalto me golpeó el dedo. Se puede ver".

En declaraciones a la cadena española DAZN, añadió: "Pregúntale a mi dedo si se sentían las piedras volando en las curvas 11 y 12; una me dio. Pasó al principio de la carrera. No me impidió ir más rápido, pero me molestó porque freno con ese dedo".

Alex Rins, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

El piloto de Gresini, Álex Márquez, también reportó problemas tras las 23 vueltas de carrera en el reasfaltado circuito de Goiânia, describiendo las condiciones del domingo como "inaceptables".

"Fue realmente extraño, con menos vueltas y condiciones que no fueron fáciles", comentó durante su encuentro con los medios tras la carrera. "Entre las curvas 10 y 11, todo el asfalto se estaba levantando, con todas las piedras y todo eso. Así que, honestamente hablando, las condiciones que tuvimos hoy fueron bastante inaceptables. Pero es lo que hay, corrimos y fue un gran espectáculo".

En declaraciones a DAZN, añadió: "No fue mal, pero había dos curvas donde el asfalto se estaba pelando, y cuando tenías pilotos delante de ti, te lanzaban piedras; parecía más motocross que una carrera de velocidad. Por lo demás, no fue mal. Los pilotos hablaban de cómo la pista se volvía más bacheada conforme avanzaba el fin de semana; tendrán que analizar eso para el próximo año. También han tenido mala suerte con la lluvia, pero a medida que pasaban las sesiones, había más baches. Creo que el dedo de Rins está en peor estado que mi brazo".

Márquez reveló que habló con el director deportivo de Gresini, Michele Masini, en la parrilla en un intento por retrasar la salida de la carrera.

"Faltaban cuatro minutos para la vuelta de calentamiento y fue entonces cuando me avisaron del cambio. No teníamos información", recordó. "Le dije a Michele Masini que pidiera un retraso en la salida para que pudiéramos revisar la electrónica y los neumáticos, pero decidieron que no valía la pena".

Marc Márquez, de Ducati, también se vio afectado por las condiciones, perdiendo el tercer puesto ante Fabio di Giannantonio (VR46) tras irse largo en la curva 11, una de las zonas donde la superficie se estaba desintegrando.