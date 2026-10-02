Alex Rins dice que se ha "cagado en los pantalones" mientras Jack Miller le daba un paseo

Alex Rins bromeó diciendo que "se había cagado en los pantalones" cuando Jack Miller se apoyó en la moto mientras le llevaba de vuelta al pit lane al final de los entrenamientos del viernes del Gran Premio de Japón.

La moto oficial de Yamaha de Rins se quedó sin combustible poco después de cruzar la línea de meta en la sesión de una hora, lo que le dejó tirado en la pista.

Después de que hiciera señas a otros pilotos para que se detuvieran, el español consiguió que el piloto de Pramac, Miller, le llevara de vuelta, lo que supuso todo un espectáculo para los aficionados japoneses que acudieron en masa a Motegi.

En un momento dado, el australiano apoyó la rodilla en la moto, dejando la pierna de Rins colgando a un lado.

A continuación, Miller realizó un pequeño "stoppie" en la recta trasera, con Rins agarrado a su compañero de equipo mientras la rueda trasera se elevaba en el aire.

Rins admitió que se lo pasó en grande durante el paseo de copiloto, pero temió que se fuera a caer cuando Miller tomó la curva con mucha inclinación.

"Me lo he pasado bien. Me lo he pasado muy bien. Es una locura, tío", declaró a los medios de comunicación.

"El stoppie e no estuvo mal. Lo hicimos muy bien. Pero cuando intentó inclinar la moto para tocar [la pista] con la rodilla, [pensé]: “Vaya, tío”.

"En ese momento, , me cagué en los pantalones. Me cagué en los pantalones porque estaba ahí, en la parte trasera de la moto. No podía sujetarlo muy bien.

"Tenía las piernas, más o menos, hacia el lado derecho; mi pierna derecha estaba completamente estirada. Y pensaba: “Tío, si nos caemos aquí, lo voy a destrozar todo”.

"Pero fue muy divertido. Saldremos unos minutos en la tele".



Miller dijo que no se dio cuenta de que Rins no llevaba un estribo independiente en la parte trasera de la moto cuando tomó la curva en ángulo.



"Esperaba que fuera a apoyar la rodilla en el asfalto y que quedara una imagen espectacular, pero luego lo volví a ver y pensé: “Vaya, no llevaba estribos, ¿verdad?”. Así que, obviamente, no tenía nada en lo que apoyar el pie para sacar la rodilla ni por asomo", dijo cuando se le preguntaron por los comentarios de Rins.

El piloto de 31 años señaló que podría haber realizado el " " a mayor velocidad, ya que se había vuelto demasiado cauteloso por miedo a que el neumático trasero perdiera temperatura en la vuelta de entrada.

"Estaba un poco nervioso cuando hice el stoppie de “ ”", dijo. "En retrospectiva, si hubiera sabido que iba a salir tan bien como salió, me habría arriesgado más.

"De hecho, salió mucho mejor [de lo que esperaba], pero, obviamente, das toda la vuelta enfriando el neumático delantero y luego te sales a la hierba para volver a montarte, así que estaba un poco nervioso en el primer contacto.

"Mientras seguía acelerando, iba tanteando los frenos, y salió sorprendentemente bien. Pensé: “Joder”, pero para entonces ya había frenado demasiado. Si pudiera volver a hacerlo, iría un poco más rápido y lo haría bien.

"Pero no, quedó bien, hizo reír a algunos, así que para eso estamos aquí".