Rins valora su noveno puesto en Indonesia "como un podio"

Alex Rins se presentó en Mandalika con la expectación de cómo estaría su pierna derecha, después de fracturársela en la carrera al sprint del Gran Premio de Italia, el pasado mes de junio. El barcelonés estuvo fuera de juego hasta que, hace un par de semanas, forzó para reaparecer en Japón y comprobar de primera mano cómo iba su recuperación, pero ya entonces vio que el dolor aún era demasiado grande y tuvo que retirarse tras la jornada del viernes.

El piloto del Team LCR se puso como objetivo Indonesia, aunque estaba en su mente parar si la cosa no iba como él quería. Sin embargo, después de los primeros entrenos en Mandalika vio que podría aguantar el dolor, aunque claramente le faltaba ritmo después de tantos meses parado. Por eso, el noveno puesto que consiguió este domingo lo sintió "como un podio".

Y es que, si bien es cierto que fue una carrera de eliminación, en la que únicamente terminaron 14 pilotos, nadie podrá quitarle a Rins que acabó delante de Aleix Espargaró, Takaaki Nakagami, Miguel Oliveira, Raúl Fernández y Franco Morbidelli. Así, se mostró muy contento una vez terminada la acción en pista, por haberlo dado todo y por no haberse rendido, pese a estar la segunda mitad de la carrera programada a 27 vueltas, y en condiciones durísimas de calor, sin el efecto de la anestesia local.

"No dejamos de luchar para poder acabar", empezó diciendo el catalán. "Estoy orgulloso porque no he tirado la toalla. A mitad de la carrera se pasó el efecto de la anestesia y fue durísimo. Además, en esta pista, que es todo a derechas. En ese momento pensé en todo el proceso. En las dos sesiones de fisioterapia al día, en el gimnasio, en el venir hasta aquí".

"Hemos sido la mejor Honda y he pasado a Nakagami. Para mí, esto es como un podio. Son muchos meses sin subirme a la moto. Si ayer terminé deshecho, hoy, deshecho por dos", detalló Rins posteriormente.

El #42 siguió comentando cómo fue su difícil experiencia a bordo de la moto: "Iba muy perdido; pensaba que iba el séptimo pero iba el noveno. Intenté cambiar el estilo de pilotaje y apenas inclinar a la derecha. En las curvas lentas era un palo encima de la moto. Tenía mucho dolor en la pierna. Pensaba que me había pasado algo con los tornillos. Pero el doctor me ha palpado y me ha dicho que está todo bien".

Antes de la siguiente parada del triplete, Australia, Rins intentará recuperarse: "Los próximos días intentaré hacer algo de deporte, caminar. Activar para que la sangre fluya".

De cara a Phillip Island, sin embargo, se antoja difícil repetir su actuación de 2022, edición en la que venció: "Ojalá me pudiera plantear llegar a Australia y pensar en repetir lo del año pasado (victoria), pero eso no es real. Terminé a 22 segundos del ganador [por Indonesia 2023]", finalizó.

Maverick Viñales, Aprilia Racing Team 1 / 75 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Equipo Ducati 2 / 75 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 3 / 75 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 4 / 75 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, RNF MotoGP Racing 5 / 75 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 6 / 75 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 7 / 75 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 8 / 75 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, caída del Red Bull KTM Factory Racing 9 / 75 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, caída del Red Bull KTM Factory Racing 10 / 75 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Di Giannantonio, Gresini Racing 11 / 75 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Equipo LCR Honda 12 / 75 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 13 / 75 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team 14 / 75 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 15 / 75 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Equipo Ducati 16 / 75 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 17 / 75 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 18 / 75 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Equipo Ducati 19 / 75 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Aprilia Racing Team 20 / 75 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing 21 / 75 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 22 / 75 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaro, Tech3 GASGAS Factory Racing 23 / 75 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 24 / 75 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Equipo Ducati 25 / 75 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Takaaki Nakagami, Equipo LCR Honda, Tissot 26 / 75 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing 27 / 75 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Equipo LCR Honda 28 / 75 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 29 / 75 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 30 / 75 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Takaaki Nakagami, Equipo LCR Honda 31 / 75 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, VR46 Racing Team 32 / 75 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 33 / 75 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 34 / 75 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Equipo Ducati 35 / 75 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Márquez, Gresini Racing 36 / 75 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 37 / 75 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Raúl Fernández, RNF MotoGP Racing 38 / 75 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Equipo Ducati 39 / 75 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Equipo Repsol Honda 40 / 75 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 41 / 75 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing 42 / 75 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Equipo Ducati 43 / 75 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Equipo Ducati 44 / 75 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Equipo LCR Honda 45 / 75 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 46 / 75 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Equipo Ducati 47 / 75 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 48 / 75 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 49 / 75 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Aprilia Racing Team 50 / 75 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 51 / 75 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Aprilia Racing Team 52 / 75 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 53 / 75 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Di Giannantonio, Gresini Racing 54 / 75 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Di Giannatonio, Gresini Racing, Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 55 / 75 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team 56 / 75 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team, Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 57 / 75 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team 58 / 75 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 59 / 75 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 60 / 75 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing 61 / 75 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Equipo Ducati 62 / 75 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 63 / 75 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 64 / 75 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 65 / 75 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 66 / 75 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Aprilia Racing Team 67 / 75 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Aprilia Racing Team 68 / 75 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 69 / 75 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Viegas, Paolo Ciabatti, Director Deportivo de Ducati Corse 70 / 75 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Equipo Ducati, Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 71 / 75 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Aprilia Racing Team 72 / 75 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Aprilia Racing Team 73 / 75 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 74 / 75 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team, Maverick Viñales, Aprilia Racing Team, Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing podio 75 / 75 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images