Rins, a punto de firmar con Honda para correr en LCR en 2023

Como ya adelantó Motorsport.com el pasado lunes, Alex Rins correrá la próxima temporada con el equipo LCR, con el que llegado a un acuerdo que solo está a falta de la firma, que podría llegar en los próximos días, antes de la pausa estival.

La novedad es que el corredor barcelonés se ligará directamente con el constructor japonés, por lo que se asegura un contrato como piloto de fábrica e idéntico material que los pilotos oficiales de HRC, que la próxima temporada serán Marc Márquez y, casi con toda seguridad, su actual compañero en Suzuki: Joan Mir.

“A ver si podemos anunciar algo al acabar la carrera del domingo o la semana que viene”, dijo Rins este viernes en Assen.

“Sería curioso”, admitió cuando le expusieron que el próximo año podría seguir siendo compañero de Joan Mir en otra fábrica, aunque uno oficial y el otro satélite.

“Las condiciones por lo que respecta a material serán las mismas, nosotros hablamos con LCR porque no nos han dado la opción de ir al oficial. No me hubiese desagradado vestir los colores de Repsol, estuve con ellos en 2013 y 2014 y me hubiera hecho ilusión, al menos, tener la posibilidad”.

Respecto al mal momento por el que atraviesa Honda, Rins dijo: “Es un gran desafío, va a ser un gran cambio el motor V4, pero estamos preparados, no nos da miedo”, aseguró.

Honda quiere renovar su plantel de pilotos para 2023 y está determinado a hacerse con un reparto de actores principales, corredores rápidos y con éxito en su palmarés, que puedan contribuir a entender cómo hacer, de nuevo, una moto ganadora.

Rins, que ascendió a MotoGP en 2017 con Suzuki, acumula en estas temporadas 17 podios y cuatro victorias, además de ser tercero absoluto en la general del campeonato de 2020.

“La primera opción de Rins era contar con una Ducati 2023, pero nos ofrecían una 2022”, aseguró una fuente conocedora de las negociaciones. “Lo que ha convencido a Alex es que contará con el mismo material que los pilotos oficiales”, con respecto a su acuerdo con Honda.

La llegada de Rins a LCR supone la marcha de Alex Márquez de la estructura de HRC a final de temporada, una decisión tomada por el piloto ante la pasividad mostrada por HRC para que siguiera formando parte de la nómina de pilotos de la casa.

No en vano, a día de hoy Honda no ha comunicado formalmente a ninguno de sus pilotos que no seguirá el próximo curso, pero sí les informó de que cualquier decisión este año iría para largo, dejando clara con su inacción que les abría la puerta a buscar un futuro fuera de la compañía.

Eso ha provocado el movimiento de Alex Márquez, que tiene avanzadas negociaciones con Gresini, y también el de Pol Espargaró, que ha cerrado un acuerdo con KTM para correr en la estructura satélite Tech3 y que está a la espera de ser anunciado oficialmente.