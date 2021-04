"Martín y Zarco hacían lo que querían conmigo", dice Rins

Una clasificación en la línea de Suzuki dejó a Rins en la octava plaza de la parrilla. Sin embargo, en carrera, el catalán protagonizó una gran salida y se situó cuarto en el primer paso por meta.

Con Jorge Martín marcando el ritmo en cabeza secundado por su compañero Johann Zarco, el #42 enseguida dio cuenta de Aleix Espargaró y casi fue el único que se atrevió a meterse entre los dos pilotos del Pramac.

De poco sirvieron las tentativas de Rins, ya que cada vez que pasaba a Zarco e intentaba irse a por Martín, llegaba la recta de meta y el francés le fulminaba.

"Ha habido una parte de la carrera que no la tiré, pero conservé neumáticos para el final porque intenté adelantar a Martín y tanto él como Zarco hacían conmigo lo que querían", resumió Rins. "Estaban un paso por encima de nosotros. Estoy convencido de que si llego a pasar a Martín y abro un poco de hueco me habría podido escapar. Luego ganar es otra cosa porque llegaban Maverick o Quartararo. El podio estaba ahí. No he podido hacer nada más".

Finalmente el piloto de Suzuki acabó en la cuarta posición tras batir a Maverick Viñales en la última vuelta.

"Hemos acabado cuartos, buena posición. Complicado hacer más. Me habría gustado marcharme con más puntos, hemos trabajado para hacer podios, pero ya se ha visto desde fuera. Me encuentro bien, satisfecho. Por fin pude hacer mi carrera, recuperé cuatro posiciones. Estamos dónde siempre hemos estado", indicó.

La larga recta del Circuito de Losail ha puesto de manifiesto la falta de velocidad punta de la GSX-RR. Rins espera que en los circuitos europeos, más revirados, sean capaces de exprimir sus puntos fuertes.

"Desde 2017-18 luchando en las rectas con Ducati, al final uno se acostumbra. Siempre que hemos tenido la oportunidad, lo hemos intentado. No lo suficiente todavía. Vamos a sufrir en cuatro o cinco carreras. En Portimao sufrimos. Veremos este año. Ganas de circuitos como Jerez, con una recta más corta. Tenemos una muy buena moto, motores congelados. Hemos hecho esta carrera con un upgrade del carenado que da algo en la recta. Suzuki está trabajando sin parar. Lo que nos puede hacer mejorar ahora es el rear lift de bajar la moto en la parte trasera en la recta", finalizó.