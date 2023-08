Rins decidió firmar por Yamaha "en el hospital con la pierna al aire"

El miércoles de la pasada semana Yamaha anunciaba por medio de un comunicado el fichaje de Alex Rins para la temporada 2024. La noticia no fue ninguna sorpresa, ambas partes ya habían negociado el año anterior y el interés era mutuo. Sin embargo, el español tiene contrato en vigor con LCR-Honda lo que resta de esta temporada y una más, por lo que deberá rescindirlo, un finiquito que se contempla en una de las cláusulas de la unión, siempre y cuando viniera a ficharle un equipo de fábrica.

Las negociaciones entre la casa de Iwata y el corredor se llevaron a cabo mientras Rins esperaba en un hospital de Madrid ser operado por segunda vez de una grave lesión sufrida en Mugello, a principios de junio, una lesión de la que se sigue recuperando y que le impedirá correr el próximo fin de semana en Austria.

Esta misma semana, Rins ha sido el invitado del podcast de MotoGP de Motorsport Network, concediendo una entrevista en la que explica lo que le llevó a tomar la decisión de cambiar de aires, y también en qué momento lo tuvo claro.

"Me encuentro bien de la pierna, en el pie aún tengo un poco de dolor, todo el sistema nervioso de la planta está aún un poco débil. Pero voy dando pasos adelante, voy a la piscina y he dado ya algunos pasos sin muleta, avanzando", explica Rins.

"Tengo pensado ir a Austria el jueves para estar con el equipo y ver a la gente en el paddock. A partir de ahí, a seguir con la recuperación", añade.

Con muchas carreras de la temporada por delante aún y con la perspectiva de un cambio de equipo a final de año, lo importante ahora para Rins debe ser recuperarse bien de su grave lesión.

"Es lo más importante, independientemente de que el año próximo vayamos a cambiar de equipo o hubiésemos seguido en el mismo. No ha sido una lesión cualquiera, puede ser la más dura que he sufrido a nivel deportivo y se tiene que curar y recuperar muy bien, porque te pueden quedar secuelas de movilidad para toda la vida. Así que no tiene nada que ver el cambio de equipo, es importante recuperarse bien por mi mismo. Una caída cuando aún se está soldando todo y que se mueva un tornillo o una placa, que tengo la pierna llena, podría pasar mucha factura", advierte.

Lo cierto es que el fichaje por Yamaha no representa una gran sorpresa, de hecho es como si el paso por LCR hubiera sido una especie de impass a la espera de llegar a equipo de Iwata.

"El año pasado, cuando supimos la 'gran noticia' de que Suzuki dejaba el Mundial, tocamos todas las puertas y una de las que tocamos fue Yamaha. Nos dijeron que para 2023 estaban completos, los dos pilotos tenían contrato, pero que mantuviéramos el contacto. Y así lo hicimos, toda la segunda mitad del pasado año y todo este, hasta que nos hicieron una oferta y tomamos la decisión", mantiene el corredor de LCR.

Y todo ello en medio de una gran lesión, que puede haber influido en la toma de decisiones.

"Pues fue una decisión tomada en el hospital de Madrid, con la pierna al aire. La verdad es que fue complicado, las dudas fueron muchísimas, sabéis que no soy una persona de hacer cambios drásticos sin pensarlo mucho. Pero es una oportunidad que no puedo dejar escapar, es un equipo de fábrica, trato oficial en el mismo equipo y la verdad es que la oportunidad es súper buena".

Y Yamaha demostró una gran confianza, fichando a Rins en esa situación.

"Sin duda demuestra una gran confianza, es algo que sumó mucho. Con esta lesión tan grave, que tuvieran esta muestra de apoyo hacia mi tirando para adelante el fichaje es espectacular. Quizá otro equipo, si te lesiones se va a una segunda opción".

Alex Rins y Fabio Quartararo serán compañeros de equipo el próximo año en Yamaha Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

En conversación con Motorsport.com, Fabio Quartararo dijo que la llegada de Rins va a cambiarlo todo en Yamaha y que la comunicación será mucho más fluida, no como ahora con Franco Morbidelli que tiene un carácter muy diferente al del francés. Un poco como la relación entre Alex y Joan Mir, caracteres muy diferentes.

"No he hablado nada todavía con Fabio, sí que hemos mantenido contacto, vive a una calle de mi casa (en Andorra) y la relación con él es buena. Puede ser diferente la relación conmigo que con Morbidelli, ya solo el hecho de ser hispanohablantes ya cambia por completo. Respecto a mi relación con Joan, que dices que somos diferentes, sí que somos pilotos diferentes, con distintas formas de pensar, como la tienen todos los buenos pilotos, como seguro la tiene Fabio y también yo, que sin querer ir de sobrado, me considero un buen piloto. Pero también en muchas cosas coincidíamos con Mir. Tengo ganas de trabajar con Fabio es un piloto que va muy rápido, no sé cómo trabaja todavía, ni la forma de probar las cosas, pero hizo que Yamaha funcionara y ahora que las cosas no van bien es capaz de sacar la cabeza de vez en cuando. Tengo ganas de trabajar con él", insiste.

A quien no conoce Rins, de momento, es al que va a ser su nuevo equipo de trabajo en el box.

"En principio voy a heredar todo el equipo que ahora trabaja con Franco. No conozco a nadie ni se como trabajan. Con el único que hablo es con Lin (Jarvis), y también con Maio (Meregalli), quería preguntarles, pero no lo he hecho porque todavía tengo muchas carreras por delante con Honda y el proyecto con LCR tiene que llegar a Valencia y lo voy a dar todo para estar lo más arriba posible hasta el final".

Alex Rins, Gresini Racing Photo by: Marc Fleury