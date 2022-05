Rins dice que KTM está interesado en sus servicios

Cargar reproductor de audio

Después de una pésima noticia como es la marcha de Suzuki del Mundial de MotoGP una vez que termine esta temporada, la mayoría del paddock hubiera firmado un buen resultado de Alex Rins o Joan Mir en Francia. Ya no tanto por la marca, que interpretará una espantada bochornosa del campeonato, sino para levantar los ánimos de una tropa que ha quedado muy tocada, como no podía ser de otra forma.

Sin embargo, el subidón tendrá que darse dentro de dos semanas, en Mugello, después de que tanto Rins como Mir terminaran en el suelo, a pesar de un buen inicio de carrera.

Especialmente llamativa fue la caída del catalán, que llevó a cabo una salida meteórica desde la octava posición que ocupó en la parrilla de salida hasta la tercera, a la que fue a parar tras las primeras curvas de la prueba.

Con el trabajo más duro hecho, Rins sufrió la contraprestación de la aerodinámica que tanta influencia ha ganado en MotoGP en los últimos años. En el tercer giro, y mientras rodaba pegado al colín de la Ducati de Pecco Bagnaia, el barcelonés perdió el tren delantero en el momento de trincar los frenos en la entrada de una de las variantes del trazado francés, según dijo, probablemente como consecuencia de la aspiración de la Ducati del rival. Rins se metió en la grava a más de 200 kilómetros por hora y logró controlar la moto, pero justo en el momento de reingresar al asfalto, en el cambio de superficie, entró con un pelín de inclinación que terminó por lanzarlo al suelo.

“Había hecho lo más complicado, que era salir bien y recuperar posiciones. Iba el tercero, detrás de Pecco, y la Ducati me engulló, suponemos que por la aspiración. Al frenar perdí el tren delantero y me fui largo a la grava, y allí es complicado controlar la situación, a más de 200 por hora”, resumió el #42, que en la próxima reunión de la Comisión de Seguridad pedirá un análisis de ese punto en concreto, para que se revise y se busquen alternativas: “Tuve miedo”.

Tras la bomba del adiós del constructor de Hamamatsu, este no fue un fin de semana al uso para los miembros de Suzuki. Sobre todo, para la mayoría de los técnicos y operarios, que ya se deben haber comenzado a mover para tratar de buscarse acomodo con vistas al curso que viene.

Los dos corredores también trabajan para encontrar una moto para entonces, habida cuenta de que ambos han reconocido que su primera opción siempre fue la de renovar por Suzuki.

“Lo que tengo que hacer es lo que he hecho este fin de semana. Me he dejado ver en los ensayos libres, y evidentemente hay que mejorar en los cronometrados. KTM se ha interesado en mí y mi agente ha ido hablando con Aprilia, con Honda y con Yamaha. Veremos qué sale”, desveló Rins.