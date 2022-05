Rins no la pasó nasa bien en el GP de España con la Suzuki

Cargar reproductor de audio

Jerez.- Alex Rins llegaba colíder del Mundial de MotoGP a Jerez, empatado con Fabio Quartararo, y sale de aquí cuarto a 20 puntos del francés, tras una carrera para olvidar, con una mala clasificación el sábado, un peor arranque en parrilla y una salida de pista que le dejaron sin puntuar.

"Pol Espargaró y Enea Bastianini me bloquearon un poco en la salida", admitió Rins, que en Portimao remontó casi 20 posiciones.

"En la carrera me costó mucho mantener el tren delantero, que se bloqueaba. En la curva 11 (la misma en la que se cayó el año pasado) perdí por completo el tren delantero y no sé cómo levanté la moto", dijo.

"Ha sido una carrera con unas sensaciones fatales, pilotar hoy la Suzuki era como meter un gato en agua", escenificó.

"En curvas que de por sí se me dan bastante bien, me era imposible parar la moto. Lo que me ha costado son las curvas rápidas, el tipo de curvas que en Portimão me permitieron adelantar posiciones"

"Tenemos que analizar por qué ha pasado. Tras el susto no fue mal el ritmo, estaba girando más o menos como los del segundo grupo, pero perdimos un poco el ADN de Suzuki".

Un resultado que no le permite sumar ningún punto y le frena en su progresión en el campeonato.

"Esto afecta como una caída; al final es un cero. Creo que estamos los cuartos, a 20 puntos del primero ahora, faltan muchas carreras, creo que podemos recuperar, pero hay que entender porque no pudimos pilotar hoy".

En Portugal Joan Mir se quejó también del mismo problema en la rueda delantera.

"No creo que sea lo mismo, es otro circuito, otros neumáticos y otra temperatura, es como si hubiera alquilado el kart que no va. El tren delantero se me cerró constantemente".

"No sé si fue la goma, el agarre u otra cosa. Probé una horquilla nueva desde el sábado, pero las sensaciones fueron buenas, mañana en el test volveremos a la horquilla estándar para ver si mejora la cosa. De momento no tenemos muchas piezas para probar ni tampoco la mejora de aerodinámica", cerró el barcelonés.