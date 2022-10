"Nos merecíamos lograr la victoria", dice Rins

Cargar reproductor de audio

Phillip Island.- Dos años, desde Aragón 2020, hacía que Alex Rins no lograba la victoria en MotoGP y en la antepenúltima carrera de Suzuki en el Mundial, el piloto barcelonés logró su objetivo tras completar una actuación impecable, remontando posiciones desde la salida (10º) y adelantando a Pecco Bagnaia al inicio de la última vuelta, en la que se defendió perfectamente de los ataques de Marc Márquez.

"Estoy muy feliz, nos lo merecíamos, hemos hecho un carrerón, hemos gestionado muy bien los neumáticos, pensaba que me iban a pasar en la última curva, pero nos hemos defendido bien, ha sido muy bonito aquí en Phillip Island", explicó eufórico el de Suzuki.

Rins tenía muy buen ritmo de carrera, pero salía desde la cuarta fila y eso siempre condiciona.

"Sinceramente, lo que me ha ayudado a llegar al grupo tan pronto es que ha sido una carrera muy lenta, no me he cansado físicamente, hemos logrado encontrar los huecos y poder adelantar, hemos recuperado posiciones muy pronto", explicó.

La estrategia de Rins fue perfecta, ya que se probó con Bagnaia antes del final y aunque luego perdió la posición sabía ya en qué punto podía adelantar al italiano, al que superó al inicio de la última vuelta.

"Tenia claro que si quería ganar la carrera tenia que salir segundo a la recta principal", como así fue en el penúltimo paso por meta. "Luego pensé que Marc me iba a pasar, pero cuando he visto que en la curva 1 se me daba bien, he mantenido y he pensado que era la mía, Marc me ha pasado varias veces en la curva 2, pero en la última vuelta he podido tapar huecos y defenderme", explicó.

Con la sorprendente marcha de Suzuki a final de año, el sabor de lograr esta victoria vale el doble.

"Sabe muy bien llegar a final de temporada y poder lograr la victoria que tanto hemos buscado durante toda la temporada", finalizó el corredor español.