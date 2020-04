A Rins le molesta que sigan que la Suzuki "es fácil de conducir"

Alex Rins ha sido el primer piloto del Mundial de MotoGP que ha renovado su contrato durante la pandemia por COVID19, lo que le convertirá en el piloto que más años esté en Suzuki (6) desde que la marca de Hamamatsu regresó al campeonato, en 2015.

En un encuentro por medio de vídeo conferencia con un nutrido grupo de periodistas, organizado por el departamento de comunicación del equipo, el barcelonés explicó este importante paso en su carrera deportiva.

“Firmé con Suzuki porque es el equipo en el que quiero estar. Evidentemente que cuando viajo echo de menos a mi familia, a mi novia y a mis perros. Pero no me cuesta nada ir a las carreras porque en Suzuki he encontrado a mi segunda familia”, explicaba Rins.

“Además, Suzuki está creciendo mucho. Aquello que probé en pretemporada es lo que yo había pedido para mejorar, y eso me genera una gran satisfacción. Hemos mejorado un par o tres de décimas que son esenciales”.

Pese a que la voluntad de ambas partes era la de seguir unidos, Suzuki se guardaba una cláusula de renovación automática al haberse logrado unos objetivos, que finalmente no necesitó utilizar, pese a que al piloto no le faltaron ‘novias’.

“Tuve otras opciones al margen de Suzuki pero no me llegué a sentar con ningún otro equipo. Me siento afortunado por tener esas alternativas”, admitió.

La prueba del enorme interés del fabricante nipón en su piloto nos lo da la fecha del inicio de las conversaciones, que destapó el propio piloto.

“Empezamos a hablar con Suzuki en Argentina, aunque el contrato lo firmamos hace unos días. Primero, por la estructuración de la compañía. Y evidentemente, el problema con el COVID-19 también afectó”, explico.

“Hubiera preferido anunciar mi renovación en un gran premio y después de terminar en el podio, pero esto es lo que hay”, se resignaba Rins.

Con un confinamiento tan largo y sin poder entrenar, parece que antes de volver a la acción muchos piensan en la necesidad de hacer un test.

“Será duro volver a empezar desde cero, pero personalmente prefiero que pasemos directamente a correr el primer gran premio, así no perdemos tiempo".

Desde el confinamiento de su casa en Andorra, como todo el mundo, Rins empieza a notar la dureza de la situación.

“Alguna vez me había preguntado: ‘¿cuando termines de correr, qué vas a hacer en tu día a día?’. Ahora parece que todos los pilotos estemos retirados, en casa y sin nada que hacer. Se está haciendo muy duro”.

“Es difícil prepararse físicamente, porque estas encerrado en casa. Para un piloto se hace duro mentalmente estar tanto tiempo parado. Las videollamadas con el equipo me tranquilizan un poco. Y físicamente pues haces lo que puedes: rodillo con la bici, abdominales, flexiones. En las primeras semanas me costó mucho aceptar que tenía que quedarme en casa. Estaba insoportable”.

Tras su brillante pretemporada, le preguntaron si esta situación le perjudicaba especialmente.

“Esta situación nos perjudica a todos los pilotos. Puede que sí, que sea uno de los más perjudicados. Y me guío por cómo fueron los test de pretemporada. Pero es algo que ha pasado, que nadie ha elegido ni querido, y por eso no podemos quedarnos enquistados en eso”.

Por último, Alex quiso salir al paso de una ‘canción’ que ha hecho fama entre los pilotos rivales, indicando que la Suzuki es una moto fácil de conducir.

“Me molesta un poco que digan que la Suzuki es una moto fácil de conducir. Los hay que dicen que Rins y Joan Mir están allí delante porque la moto gira mucho y porque es fácil. Pero a la Suzuki hay que llevarla al límite. Sí que es verdad que los demás en las curvas rápidas giran un poco menos que nosotros, pero luego en las rectas van más rápido. No sé si tenemos el arma definitiva porque no hemos completado una carrera, pero tengo confianza en que podamos hacerlo bien”, zanjó el #42.

