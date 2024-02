El balance de Rins tras su estreno oficial con Yamaha en Sepang

Después de Jorge Lorenzo (2008-2016) y Maverick Viñales (2017-2021), Alex Rins se convierte en el tercer piloto español que aterriza en el equipo oficial Yamaha en este siglo, y como los dos anteriores, el catalán espera poder conseguir victorias con la M1, lo que sería histórico.

Rins ganó carreras de MotoGP con la Suzuki, con la que corrió entre 2017 y 2022, también fue el único piloto que en 2023 ganó con una Honda, la de LCR en Austin. Y si gana con la Yamaha será el primer piloto en la historia en ganar con tres fabricantes japoneses distintos, y el primero en MotoGP en hacerlo con tres motos diferentes. En este último apartado, el propio Viñales y también Jack Miller le disputan el honor.

Estadísticas al margen, Rins afronta con enorme motivación su paso a Yamaha tras un año en Honda donde se sintió minusvalorado. Es consciente de su rol de segundo piloto en Yamaha, pero su relación con Fabio Quartararo es genial y sabe que llegará su oportunidad, calidad, talento y clase le sobran al de Valldealgorfa.

"Estoy contento, mejor dicho estoy satisfecho. Honestamente, nos ha faltado trabajar más en la puesta a punto de la moto, porque nos ha costado. Hemos arrastrado todos los días problemas con a frenada, se levantaba mucho, poco contacto (al suelo) con el neumático trasero, y esto hacía que tuviera que tirar y tirar de delante. Hemos ido haciendo cositas, buscando un poco el camino. Es un poco el resumen de estos días", explicaba Rins tras acabar los tres días de test 16º, con un mejor tiempo de 1.58.716.

"Al final hemos montado un neumático para intentar hacer una 'sprint race', lo que sería una simulación de media carrera. Y no ha ido del todo mal, pero es cierto que nos falta encontrar la puesta a punto para pilotar más seguro y más tranquilo en estas frenadas fuertes. Pero por el resto bien, estoy satisfecho, hemos dado muchas vueltas, hemos probado muchas piezas y el equipo está haciendo un gran trabajo. Me voy contento, la verdad", admitió finalmente.

Alex Rins, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Yamaha goza de concesiones y está trabajando a fondo para cerrar la brecha con sus rivales europeos, de ahí que el box del equipo de Iwata tuviera infinidad de piezas para probar.

"Hemos ido probando carenados, basculantes, piezas sueltas, el chasis al final no lo hemos probado, estaba centrado Cal Crutchlow (el test rider de Yamaha) en hacerle vueltas. También el dispositivo de bajada trasero de la moto. Hemos ido probando cositas, la verdad. Se han visto cambios, he estado hablando con Fabio (su nuevo compañero) y la moto parece que es más fuerte que la del año pasado", apuntó el nuevo corredor de Yamaha.

Pese a los cambios que ha tenido que ir haciendo Rins tras la fuga de Suzuki de MotoGP, el español intenta mantener su posición.

"La mentalidad es la misma que tenemos todos los pilotos, la de ganar. Si que es cierto que hay que tener claro que estamos en una fase de desarrollo, de mejora de la moto. Creo que el equipo tiene claro los pasos que hay que seguir, sin saltarnos ninguno, estamos siguiendo un buen camino junto a Fabio y Cal, creo que podemos llegar, lo que hay que ve es cuándo".

De hecho, Yamaha tiene, igual que Honda, las máxima concesiones esta temporada, con libertad para hacer test, incluso con los pilotos oficiales. Sin embargo, nunca ha sido el equipo que dirige Lin Jarvis, de hacer muchos ensayos privados.

"Te diría que en esta primera parte de la temporada no tenemos nada programado", asume Rins, que debuta en Yamaha y que en solo dos años ha pasado de Suzuki a LCR-Honda, para acabar en este equipo, siempre cambiando de técnicos.

"La relación con mi equipo va bien, muy bien. Es la primera vez que trabajo con un técnico australiano (Patrick Primer), y la verdad es que estoy muy contento con el trabajo, por cómo nos hemos unido, por la comprensión con Yuta (Shimabukuro, ingeniero de datos que estuvo en Suzuki y pasó por GasGas) que es mi electrónico, con los dos japoneses de datos en el box, es un grupo bueno, es bonito trabajar con ellos y estoy seguro de que podemos hacer cosas guais", se muestra esperanzado.

Después de dos jornadas de trabajo en el shakedown, y tres días de test oficial, siempre en Sepang, MotoGP dispondrá de un test los días 19 y 20 en un circuito diferente, el de Lusail.

"Lo que más me gustaría mejorar en el test de Qatar es la frenada, tener más contacto con el suelo con la rueda trasera. Esta moto es muy fuerte frenando, da mucho feedback, se puede frenar muy tarde, lo que no sé es si por mi estilo de pilotaje tenga mucho peso delante y esté descargada de atrás, no sé. Tenemos que analizarlo. La moto se levanta mucho de atrás y ese no es mi estilo de pilotaje".

Rins arrastró toda la pasada temporada una grave lesión en la pierna tras sufrir una caída en Mugello, una lesión de la que aún tiene alguna pequeña secuela.

"Estoy contento porque me dolió el primer día de test oficial, un poco, pero después no me he enterado", zanjó.