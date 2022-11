Análisis: ¿Será la Honda 2023 tan difícil como Marc Márquez predice?

Cargar reproductor de audio

La primera y única jornada de test de pretemporada de MotoGP de 2023 dejó la impresión generalizada de que la versión del prototipo de Honda probado en Valencia no dio la talla. Marc Márquez se presentó ante los medios visiblemente decepcionado, y tanto su lenguaje corporal como los argumentos que utilizó emanaron pesimismo y dispararon las alarmas: "Esto no es suficiente para ganar", sentenció el ocho veces campeón del mundo, proyectando muchas dudas acerca del potencial de la nueva RC213V.

Después de su cuarta operación en el brazo, y todavía convaleciente, el español hizo una visita al paddock instalado en el Red Bull Ring (Austria), donde verbalizó cuál era, en su opinión, la raíz del estancamiento de la marca del ala dorada. "El problema no es la moto, sino el proyecto. La información tiene que fluir de la manera correcta. Lo importante es entender la dirección que debemos tomar. Cuando hablo de cambiar me refiero al concepto, a la coordinación", puntualizó.

Estas exigencias las hizo públicas en Spielberg, por más que internamente ya las hubiera comentado previamente, en Italia, antes de viajar a Estados Unidos para someterse a la última cirugía. La respuesta del fabricante de Tokio fue enviar a Shinichi Kokubu, director de desarrollo de Honda, a la siguiente carrera, en Barcelona, para asumir, ‘in situ’, el liderazgo del proyecto por encima de Tetsuhiro Kuwata, director general de HRC, y de Takeo Yokoyama, director técnico. A ellos se unió, en el ensayo en Cheste posterior al Gran Premio de Valencia, Shinya Wakabayashi, director general de la división de carreras de la compañía

"Han venido a escuchar, y lo importante es que lo ha hecho el responsable de cada área para entender dónde hay que focalizar el trabajo este invierno. Antes había uno (en referencia a Yokoyama) que tomaba notas y se las trasladaba al resto; esta vez vino cada responsable, y todos ellos han entendido que hay que dar un paso más", explicó Márquez.

Kobubu, Wakabayashi y Kuwata han tomado las riendas del nuevo proyecto que exige el de Cervera, con Yokoyama dando un paso a un lado que podría incluso apartarle de las carreras la próxima temporada.

Marc Márquez, Equipo Repsol Honda Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Después del test de Misano, a principios de septiembre, se intensificó el desarrollo del prototipo. No obstante, dos meses no fueron un margen suficiente como para poder desplazar a Valencia la cantidad de componentes que requiere un cambio de tales dimensiones, aunque sí que se probaron piezas nuevas. Honda le pidió al #93 que tuviera paciencia y que aguante hasta los entrenamientos de febrero, en Malasia, donde recibirá algo más acorde al nuevo concepto.

"No era lo esperado, pero ya me dijeron que a Malasia iban a llevar un paso más respecto del de Valencia. Un paso más no es suficiente, tienen que dar dos", avisó el catalán.

Tanto el piloto como Alberto Puig, team manager de HRC, reconocen que Honda ha reaccionado y se ha puestos manos a la obra. "No hay duda de que en Japón han estado trabajando mucho. Eso está claro y lo sabemos pero, por desgracia, todavía no hemos encontrado la dirección correcta", lamentó el ejecutivo, reforzando la impresión que lleva a pensar que la moto de 2023 es un fiasco.

Llegados a este punto, uno se pregunta: ¿Se ha equivocado (de nuevo) Honda?

"Hay que entender a los pilotos. Marc se ha mostrado duro, pero eso forma parte de su trabajo. Él presiona a Honda para que se intensifique el desarrollo", explicaba a Motorsport.com un miembro de la escudería, el martes al final de la jornada de pruebas.

Uno de los detalles que concuerdan con esa opinión radica en que Márquez no buscó dar una vuelta rápida en ningún momento del día. Completó 50 giros (el que menos) y no montó el neumático trasero blando para buscar el límite. Terminó el 13º, a seis décimas de Luca Marini, que lideró la tabla. De haber empleado una goma blanda y recurrido a una configuración de cronometrada, probablemente habría recortado su registro un mínimo de tres o cuatro décimas, una rebaja que le habría colocado entre los tres primeros. Sin embargo, eso no habría contribuido a hacer llegar a Honda el mensaje que le interesa mandar.

"La moto es mejor que la de 2022. El motor es algo más potente y frena bien. Pero sigue faltando agarre (mecánico) trasero, como ocurría con la anterior", añade esta misma fuente autorizada, dado que proviene del área técnica.

La RC213V de 2023 será una buena moto o no, en función de la capacidad que tenga para luchar con las Ducati, que son la referencia de la parrilla. La Desmosedici se ha distinguido siempre por su potencia y velocidad en la recta, pero la competencia ha reducido la distancia en ese aspecto. Ahora, la propuesta italiana además de correr logra salir de las curvas traccionando mejor que sus rivales, y ahí marca las diferencias y se convierte en la herramienta más polivalente de la actualidad.

Joan Mir, el nuevo piloto de Repsol Honda Team, pudo probar en Valencia tres motos: la de 2022, la del test de Misano y, a última hora, cuando Márquez decidió dar por acabada su jornada, también la de 2023. "Al principio se sorprendió un poco de cómo iba la moto, pero su comentario sobre el propulsor fue que no lo sintió tan agresivo como esperaba", destaca esta persona, vestida con el uniforme de HRC. Este extremo puede interpretarse como una buena señal si tenemos en cuenta que el mallorquín tiene muy frescas sus sensaciones sobre la Suzuki, una de las motos más dulces de los últimos años.

Aunque Mir no pudo hablar tras el test debido a que su vínculo con la fábrica de Hamamtsu no expira hasta 31 de diciembre, Márquez sí dejó entrever que el campeón de 2020 apuntó a la tracción como uno de los puntos donde hay más margen de evolución, sobre todo en comparación con la GSX-RR.

Joan Mir, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

“Uno de los puntos que hay que mejorar bastante es el nivel de tracción. Allí podemos dar un paso, sobre todo por el comentario que dejaron Mir y Alex Rins. Para los ingenieros es importante que lleguen pilotos frescos de otra fábrica, uno de ellos el ganador de la última carrera”, dijo Márquez en un evento en el que pudo probar el combustible renovable producido por Repsol que entrará en escena en 2024.

Aquel acto se llevó a cabo dos días después del citado test en Cheste, y Márquez suavizó considerablemente el tono de sus declaraciones. “El de Valencia fue un entrenamiento preciso, donde se dieron comentarios e indicaciones, y creo que en general fue bueno, porque lo que se probó supuso un pasito hacia adelante. Pero es evidente que Honda debe seguir trabajando para tener un conjunto más competitivo”, resumió.

El chico de Cervera dejó de lado el mensaje negativo y abrió una pequeña luz al final del túnel. “El enfado y las amenazas no son buenas porque llevan a que entre el pánico. El nivel de compromiso de Honda es de 10, la reacción en Valencia se vio con muchos ingenieros dentro del box. El paso definitivo lo veremos en febrero. Mi confianza en Honda es total, estoy convencido de estar en la mejor fábrica del mundo y la única que puede dar la vuelta a una situación como esta”, zanjó Márquez, centrado en establecer las bases de su reconquista. Veremos si, ahora sí, también con la ayuda de Honda.