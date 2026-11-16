Análisis

MotoGP

La foto de la Aprilia 2027 que revela una aerodinámica innovadora en MotoGP

Una imagen publicada por Savadori ofreció un primer vistazo a algunas de las soluciones aerodinámicas en las que trabaja Aprilia para 2027

Franco Nugnes

Publicado: 16 nov 2026, 11:16

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Aprilia parece centrar gran parte de su atención en la aerodinámica al inicio de la era de 850cc de MotoGP, con el piloto de pruebas Lorenzo Savadori publicando una foto de su moto con especificación 2027 después del test de Jerez.

La imagen atrajo rápidamente la atención, al ofrecer un vistazo de los últimos desarrollos, especialmente en aerodinámica, introducidos por el departamento técnico de Aprilia bajo la dirección de Fabiano Sterlacchini.

Vale la pena señalar que la RS-GP 2027 confiada al piloto nacido en Cesena todavía es un prototipo y difiere considerablemente de la versión que debutará en el test de Valencia el 1 de diciembre. De todos modos, la imagen compartida en Instagram revela algunas soluciones interesantes.

En la parte delantera, el alerón presenta dos pilares de montaje que crean un espacio mayor entre el perfil único curvado y la toma de aire ram-air, lo que permite que pase más flujo de aire.

Sin embargo, la innovación más significativa es la introducción de una serie de flaps en cascada, que reemplazan lo que antes se conocía como el alerón de la horquilla. Bajo las restricciones impuestas por el reglamento de 2027, el nuevo elemento aerodinámico ya no puede sobresalir más allá de la horquilla, por lo que fue reposicionado hacia el interior.

Un flap vertical se extiende hacia abajo desde el carenado delantero y envuelve parcialmente la barra de la horquilla. Un pequeño soporte que lo conecta con el alerón delantero también sostiene un segundo elemento, de forma más intrincada, diseñado para generar carga aerodinámica en el tren delantero sin crear una resistencia excesiva.

Esta interpretación resalta cómo la aerodinámica seguirá siendo crucial incluso con las nuevas motos de 850cc de MotoGP, pese a que el reglamento fue diseñado para reducir significativamente su influencia.

Sin embargo, la investigación con CFD y las pruebas en el túnel de viento ya están abriendo nuevas vías de desarrollo, disipando rápidamente la idea de que la próxima generación de motos representará un importante paso atrás en rendimiento aerodinámico.

Lorenzo Savadori, Aprilia 850cc

Photo by: Lorenzo Savadori

La mejora de las condiciones meteorológicas durante la sesión del miércoles permitió que los tiempos de vuelta bajaran a medida que el circuito andaluz se fue secando gradualmente.

El piloto más rápido fue Nicolo Bulega con la Ducati. El flamante campeón del World Superbike marcó 1m39s253 a bordo de la GP27, quedando algo más de tres décimas por delante de Savadori. Pol Espargaro fue tercero con la KTM, a medio segundo del piloto de pruebas de Aprilia.

Ninguno de los pilotos intentó un ataque de tiempo, con el foco puesto en evaluar las nuevas soluciones antes de la decisión final sobre la configuración aerodinámica que se utilizará en el test de Valencia.

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