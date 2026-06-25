Aprilia anuncia la contratación de Pecco Bagnaia para 2027 en MotoGP

La firma del etiquetado como 'Pacto de la Concordia' de MotoGP dio paso a una cascada de anuncios que comenzaron este martes, con la renovación de Marc Márquez por Ducati, y que siguieron este miércoles. Al mediodía, la marca de Borgo Panigale le dio las gracias a Bagnaia por los ocho años que ha competido subido a una Desmosedici, toda la trayectoria del turinés desde que debutó en la categoría de las motos pesadas, en 2019.

Posteriormente informó de la llegada de Pedro Acosta, que vestirá de rojo al lado de Márquez. Ya el jueves por la mañana, antes de que arrancase la previa del Gran Premio de los Países Bajos, fue Aprilia quien le presentó como flamante incorporación con vistas al próximo ejercicio, en el que coincidirá bajo el techo del taller del constructor de Noale con el actual líder de la clasificación general, y uno de sus mejores amigos dentro del paddock, Marco Bezzecchi.

A pesar de que la duración del contrato no aparece en la nota, Motorsport.com entiende que el acuerdo irá más allá de las dos temporadas, y que eso fue uno de los factores diferenciales que llevaron al bicampeón del mundo de MotoGP (2022 y 2023), a decantarse por el fabricante italiano.

Una vez tuvo constancia del deseo de Ducati de hacerse con Pedro Acosta, Bagnaia comenzó a explorar el mercado y las ofertas que tuvo encima de la mesa. Especialmente la de Yamaha, que pretendió convencerle para que formara pareja con Jorge Martín, cuya llegada al constructor de los diapasones también debe confirmarse en las próximas fechas.

A pesar de tener las conversaciones muy adelantadas, la falta de fiabilidad que las Yamaha exhibieron en los primeros test de pretemporada, en Sepang, donde experimentaron problemas que obligaron a reducir considerablemente el kilometraje de las M1 en pista, provocaron que el #63 se decantara por la propuesta de Aprilia, que pondrá en escena una alineación de pilotos completamente italiana.

A sus 29 años y en su octava temporada enfundado en el mono rojo de Ducati, Bagnaia va séptimo en la clasificación del Mundial, con una racha de cuatro podios consecutivos en los cuatro últimos grandes premios, además del triunfo que firmó el domingo pasado en la sprint celebrada en Brno.

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Massimo Rivola, CEO de Aprilia, fue quien dio la bienvenida a Pecco: "La llegada de Bagnaia confirma el valor del deporte italiano, que en los últimos meses ha destacado en el escenario mundial gracias a los logros de Andrea Kimi Antonelli en la Fórmula 1, Jannik Sinner en el tenis y Federica Brignone en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026".

"Por ello, dar la bienvenida a Pecco nos llena de orgullo y supone un nuevo impulso internacional para el deporte italiano. Le daremos una cálida bienvenida a él y a su familia, ¡pero antes intentaremos ganarle!".

"Contar con un múltiple campeón mundial es una responsabilidad que estamos deseando asumir", concluyó el director de Aprilia.