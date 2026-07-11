Aprilia brinda un necesario respaldo a Marco Bezzecchi tras su lesión en Alemania

Los colegas de Marco Bezzecchi en el equipo oficial Aprilia, Paolo Bonora y Jorge Martín, han ofrecido al golpeado piloto un voto de confianza pese a su último gran revés.

El italiano se lesionó en una caída durante la clasificación en Sachsenring esta mañana, lo que lo deja fuera del fin de semana del Gran Premio de Alemania en curso.

Tras haber estado en la cima del mundo cuando ganó el gran premio de casa en Mugello en mayo, Bezzecchi ha ido perdiendo puntos durante los cuatro fines de semana de carreras siguientes con una dramática serie de contratiempos.

Estos incidentes, que incluyen haber sido sacado del Gran Premio de Hungría por su compañero de equipo Martín, una sanción de una carrera por golpear a un comisario y una caída en el Gran Premio de los Países Bajos, lo han llevado a perder lo que era una cómoda ventaja inicial en el campeonato del mundo.

Bezzecchi, que se someterá a una operación en Italia mañana, está ahora a 11 puntos de Martín, con el GP de Alemania del domingo aún por disputarse. Pero el director del equipo Aprilia, Bonora, quiso mantener las cosas en perspectiva al hablar en la señal mundial de MotoGP el sábado.

"Estoy muy convencido de que Marco es el mismo Marco Bezzecchi [que vimos en] Mugello. Esto es algo que nos hace ser muy positivos", dijo.

El podio de Mugello con Bezzecchi como ganador. Photo by: Mirco Lazzari GP / Getty Images

"Me gustaría decirle siempre: 'Recuerda que eres el mismo Marco Bezzecchi que ganó de una manera tan grande en Mugello'.'"

Bonora admitió que el inminente parón veraniego llega en un buen momento para Bezzecchi, tanto en términos de recuperación física como de reinicio mental.

"Tenemos la suerte de contar con un mes de parón veraniego", añadió. "Esto es algo positivo, para recuperar la energía, recargar las baterías y empezar de la manera correcta la segunda parte de la temporada.

"Le [enviamos] un gran abrazo, sin duda. Él sabe que todo el equipo está a su alrededor. Conocemos su energía; conocemos nuestra fuerza. Así que es necesario ser muy positivos y aprovechar la oportunidad de este parón veraniego para recuperar el estado de ánimo actual de cara a la segunda parte de la temporada."

Martín también dijo que creía en la capacidad de Bezzecchi para recuperarse de este bache. Aunque la pareja no tiene la mejor de las relaciones entre compañeros de equipo, particularmente tras el incidente de Balaton Park, la propia remontada de Martín tras su pesadilla de lesiones de 2025 podría servir como modelo para Bezzecchi.

"Quiero enviarle toda mi fuerza a Marco una vez más porque no es agradable verlo en este periodo difícil", dijo Martín después del sprint del sábado.

"Pero esto son las carreras; él sabe cómo recuperarse de las lesiones. Porque seguro que, si sacas provecho de los malos momentos, como dije antes, puedes volver más fuerte y con una mejor mentalidad.

"Es un piloto realmente fuerte y estará en la pelea."