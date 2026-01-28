Ir al contenido principal

Aprilia confirma que Jorge Martín no estará en el primer test de Sepang

Tal y como adelantó Motorsport.com, Jorge Martín no podrá tomar parte del test oficial de pretemporada de Sepang, han confirmado desde Aprilia este miércoles.

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Publicado:
Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Jorge Martín pasó por el quirófano poco antes de navidad para corregir dos de las múltiples lesiones que se produjo el pasado año, concretamente en la mano izquierda y la clavícula derecha. El corredor español se recupera satisfactoriamente de ambas intervenciones, perotal y como adelantó Motorsport.com la pasada semana, los médicos que le atienden le han recomendado que no tome riesgos participando en el primer test de la pretemporada MotoGP, que se celebra en Sepang del 3 al 5 de febrero.

El equipo Aprilia anunció este miércoles que será su piloto de pruebas y desarrollo, Lorenzo Savadori, quien reemplace al español en este primer ensayo de pretemporada. Savadori ya sustituyó a Martín la pasada temporada en en doce grandes premios, debido a las diversas lesiones de Martín, que tuvo que pasar hasta cuatro veces por el quirófano y que solo pudo cruzar la meta en cuatro de los 22 grandes premios de 2025.

Pese a que no tomará parte en el test oficial, Martín tiene previsto viajar hasta Malasia el próximo domingo, y estará junto a su equipo siguiendo los test en el box de Aprilia, para estar al tanto de todas las novedades y piezas que se probarán en estos cruciales ensayos de tres días.

El año pasado el español sufrió la primera de sus lesiones en la jornada inaugural del test de Sepang, lo que le llevó ya a la mesa de operaciones y a iniciar un auténtico viacrucis de lesiones e intervenciones quirúrgicas, entre ellas la de la mano izquierda lesionada a finales de febrero del año pasado, y la clavícula derecha en la salida de la sprint del GP de Japón, el 27 de septiembre. Aunque tras ambas lesiones el piloto volvió a competir, nunca se sintió recuperado del todo, por lo que buscó una segunda opinión médica que le llevó a corregir ambas lesiones, esta vez en la Clínica Ruber Internacional de Madrid.

De acuerdo con los médicos que le atienden, si el proceso de recuperación sigue en la línea actual, que consideran muy positiva, Martín podrá subirse ya a la Aprilia RS GP26 en el segundo y último test de la pretemporada, que se celebrará en el Circuito de Mandalika el 21 y 22 de febrero, dentro de 25 días. El campeón del mundo de MotoGP de 2024 espera estar completamente recuperado para el arranque de la temporada, que comenzará el 1 de marzo con el Gran Premio de Tailandia.

