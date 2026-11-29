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Aprilia conquista el Mundial de Constructores MotoGP 2026 con la histórica RS-GP26

Tras el título por equipos, la Casa de Noale conquista el Mundial reservado a los constructores, alcanzando un total de 56 en su historia.

Redacción Motorsport.com

Publicado: 29 nov 2026, 15:29

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Después de Portimão, también Valencia marca un momento histórico para la casa de Noale. Gracias a la victoria de Raúl Fernández, del equipo Trackhouse, en el Gran Premio de la Comunidad Valenciana, Aprilia conquista oficialmente el título de Constructor Campeón del Mundo de MotoGP 2026.

Este resultado se suma al título de Equipo Campeón del Mundo de MotoGP 2026 y constituye el quincuagésimo sexto título mundial en la historia de Aprilia. Un reconocimiento deportivo que premia el gran trabajo realizado por el departamento de carreras de Noale bajo la dirección del director técnico Fabiano Sterlacchini.

La RS-GP26 demostró ser la moto más competitiva de esta temporada, además de la más rápida de todos los tiempos en la historia del Mundial de Motociclismo, como lo certifica el récord absoluto de velocidad de 368.6 km/h, registrado por Jorge Martín en la FP2 del GP de Italia en Mugello e igualado de inmediato por Marco Bezzecchi en la Q2 de ese mismo Gran Premio.

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

El crecimiento de la RS-GP respecto a la temporada pasada ha sido impresionante: en condiciones de pista seca, todos los parámetros principales evidencian una ganancia promedio de casi cinco décimas a una vuelta (time attack), de más de tres segundos en el tiempo total de las carreras sprint y de más de trece segundos en las carreras largas.

Este título se conquistó también gracias al aporte del SuperFile Trackhouse MotoGP Team, cuya colaboración —iniciada en 2024— resultó determinante para desarrollar la RS-GP y alcanzar juntos resultados tan importantes, consolidando la posición de Aprilia como el fabricante europeo más ganador en la historia del Mundial de Motociclismo con 313 triunfos.

Además, en esta campaña Raúl Fernández y Ai Ogura, ambos en pista con una RS-GP26 con la misma especificación que el equipo oficial, obtuvieron destacados resultados que le permitieron al SuperFile Trackhouse MotoGP Team cerrar en el tercer puesto de la clasificación de equipos.

Raul Fernandez, Trackhouse Racing, Marc Marquez, Ducati Team

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

En conjunto, Aprilia peleó constantemente por las posiciones de privilegio con sus cuatro pilotos, como lo demuestran las once victorias en carreras largas (ocho para Aprilia Racing y tres para el SuperFile Trackhouse MotoGP Team), los ocho triunfos en las sprint (seis para Aprilia Racing y dos para Trackhouse), un total de sesenta y dos podios entre carreras dominicales y sprint (cuarenta y dos para Aprilia Racing y veinte para Trackhouse) y trece pole positions (once para Aprilia Racing y dos para Trackhouse).

También destacan los cinco 1-2-3 conseguidos en carreras largas (Le Mans, Assen, Silverstone, Mandalika y Portimão), el histórico 1-2-3-4 en el GP de Indonesia —con cuatro RS-GP en las primeras cuatro posiciones— y los récords absolutos de vuelta en doce circuitos del calendario (Buriram, Goiânia, Mugello, Brno, Silverstone, Aragón, Misano, Motegi, Mandalika, Lusail, Portimão y Valencia).

Por si fuera poco, los cuatro pilotos de Aprilia en la parrilla consiguieron al menos una victoria en Gran Premio y una pole position esta temporada, una muestra más de la competitividad de la RS-GP26.

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Fabiano Sterlacchini: "Este título es claramente un resultado extraordinario y es fruto del compromiso de todas las personas que forman parte de Aprilia Racing y que trabajan detrás de este proyecto, tanto en la pista como en Noale. Sabemos que nunca es fácil mantener una estrecha interconexión entre ambas áreas, pero debemos sentirnos orgullosos de haber trabajado con gran sinergia. Por supuesto, siempre se puede hacer más y pondremos todo nuestro empeño para seguir mejorando en el futuro próximo".

"Además de agradecer a todos ellos por este increíble trabajo conjunto, hay que reconocer a todo el grupo; hay personas de distintos departamentos que trabajan lejos de la pista y respaldan nuestras actividades. Finalmente, agradecemos también a todos nuestros socios y proveedores que nos acompañaron en este camino, brindándonos el apoyo necesario para afrontar nuestros desafíos".

Massimo Rivola: "¡Apenas dio tiempo de celebrar el Título de Equipos y Aprilia ya puede festejar el Mundial de Constructores! Cincuenta y seis títulos mundiales representan un palmarés increíble y esto ha sido posible gracias al enorme trabajo de las mujeres y los hombres de Noale, además de nuestros fantásticos pilotos. Para todos ellos va un agradecimiento inmenso".

"Esta es una historia maravillosa, que nos vio debutar como equipo oficial en 2022 y convertirnos en Campeones del Mundo en tan poco tiempo. Cerrar la era de los 1000cc con la certeza de haber diseñado la mejor moto tiene un valor enorme. En la historia de las dos ruedas, la RS-GP26 quedará como la mejor moto de siempre, la más rápida y, además, dentro del mejor equipo. ¡Noale, eres Campeona del Mundo!".

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