Opinión

MotoGP GP de Portugal

¿Aprilia dejó escapar el título de MotoGP 2026 o Márquez simplemente fue demasiado bueno?

Aprilia tenía la moto para pelear por el campeonato por primera vez este año. Pero una combinación de errores, fricciones internas y la implacable regularidad de Marc Márquez terminó siendo demasiado para la marca de Noale

Rachit Thukral

Publicado: 25 nov 2026, 10:48

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Marc Márquez recibió elogios generalizados de todo el paddock de MotoGP después de conquistar su 10º título mundial en el Gran Premio de Portugal el pasado fin de semana. Pero varios pilotos, tanto del pasado como del presente, también señalaron a Aprilia por "equivocarse" y desperdiciar una oportunidad de oro en la última temporada de la era de 1000cc.

Gran parte de este debate se ha centrado en cómo Aprilia pudo haber perdido el título después de que Marco Bezzecchi construyera una ventaja de 102 puntos sobre Márquez tras su dominante victoria en el Gran Premio de Italia en mayo.

Pero si Aprilia dejó escapar la oportunidad esta temporada, probablemente lo hizo antes en el año, cuando tenía todo bajo control, y no durante el verano europeo, cuando Márquez se estaba acercando rápidamente. Dicho de otro modo, los pilotos de Aprilia deberían haber construido un colchón mucho mayor en el campeonato mientras tenían la ventaja, para cubrir cualquier posible desafío de Márquez una vez que hubiera resuelto sus problemas físicos por otra lesión en el hombro.

La ventaja de la moto de Aprilia fue evidente en las primeras carreras fuera de Europa, con Bezzecchi logrando tres victorias en grandes premios para comenzar 2026. Pero Bezzecchi —y Jorge Martín hasta cierto punto— no lograron capitalizar esa velocidad en las carreras sprint, cometiendo errores costosos y permitiendo que Márquez se llevara una victoria y varios botines importantes de puntos.

Incluso después de que el inicio de la gira europea mostrara que la Ducati 2026 no era tan débil como muchos temían, Aprilia no logró diseñar una estrategia para funcionar como una unidad coherente, aparentemente bajo la impresión de que el título ya estaba asegurado. Se hablaba de cómo Aprilia podía gestionar la rivalidad interna entre Bezzecchi y Martín, en lugar de cómo podía luchar contra Márquez si de repente recuperaba su forma de 2025.

Las grietas ya habían empezado a verse en el GP de Cataluña, cuando Martín se cayó repetidamente durante el fin de semana y luego quedó involucrado en un incidente con Raul Fernandez, de Trackhouse, en la carrera principal. El tenso intercambio que siguió entre el CEO de Aprilia Racing, Massimo Rivola, y el director del equipo Trackhouse, Davide Brivio, mostró que la fábrica de Noale no tenía su casa en orden.

Incluso antes de que Marc Márquez se perfilara como una seria amenaza, Aprilia ya estaba tropezando con sus propios errores.

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Una victoria dominante en casa para Bezzecchi apenas unas semanas después en Mugello solo sirvió para reforzar la impresión de que Aprilia iba camino al título, aunque era evidente que Ducati todavía tenía una moto competitiva capaz de pelear por victorias.

Pero consideren esto: hasta el evento de Portimao del pasado fin de semana, Bezzecchi no había sumado más de 31 puntos en un fin de semana de carrera, combinando la sprint y el gran premio. Incluso VR46’s Fabio di Giannantonio había logrado una cosecha de 32 puntos en el GP de Cataluña, como comparación.

Aprilia tenía todos los ingredientes a esta altura y, aun así, cedía regularmente demasiados puntos que más tarde iban a pasarle factura. Que Martín dejara fuera a todo el contingente de Aprilia en Balaton Park y que Bezzecchi recibiera una suspensión para una carrera solo agravó los problemas. Pero para entonces, la marea ya estaba girando en contra de la fábrica.

¿Perdió Aprilia el campeonato? Dado el catálogo de errores de Bezzecchi, la falta de victorias dominicales de Martín y sus problemas de lesiones, y la falta de experiencia ganadora de títulos dentro de la gestión de Noale, sería fácil llegar a esa conclusión

Márquez contraataca

La victoria de Márquez en el GP de Hungría difícilmente fue una sorpresa, dado que tradicionalmente ha sido fuerte en circuitos antihorarios. Pero su éxito en el GP de la República Checa apenas unas semanas después cambió el panorama de la pelea por el campeonato.

Márquez estaba de repente de nuevo en la pelea, y ahora era él quien marcaba la diferencia. Semana tras semana, fue recortando distancia a los pilotos de Aprilia, logrando cinco dobletes de victorias en siete fines de semana después del receso de verano.

Fue entonces cuando cambió de marcha, superando sus limitaciones físicas a pura fortaleza mental y capitalizando cada oportunidad que se le presentó.

Puede que Márquez no haya tenido la velocidad pura de 2025, pero lo compensó con creces con determinación y astucia.

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Cuando no podía clasificar en la pole con una moto más lenta, lanzaba un ataque en la curva 1 para tomar la punta y controlar la carrera desde allí. De hecho, hizo exactamente eso en tres ocasiones consecutivas entre Aragón y Mugello. Márquez sin duda merece crédito por ejecutar esa estrategia, pero al comienzo del fin de semana de Misano los pilotos de Aprilia ya deberían haber sido lo suficientemente astutos como para verlo venir. Cuando Bezzecchi finalmente logró contener a Márquez en la largada del GP de San Marino, se cayó antes del final de la primera vuelta y le entregó la victoria al piloto de Ducati.

Incluso cuando Aprilia hacía las cosas bien, particularmente los domingos, la estrategia de Márquez de atacar en las sprint era tan superior que la marca con sede en Noale ya estaba en modo persecución. Incluso en Indonesia, nada menos, donde Aprilia registró un histórico resultado 1-2-3-4, Márquez no llegó a perder ni un solo punto ante su rival por el título durante el fin de semana. Eso fue una muestra de su fortaleza mental y estratégica, ya que prácticamente enfrentó él solo a toda una fábrica.

La suerte también estuvo de su lado. Ciertamente hubo fines de semana en los que Aprilia debería haber sido más fuerte, pero los dioses del clima intervinieron en momentos cruciales, inclinando la balanza a favor de Márquez. La pole position en Phillip Island fue quizás la mejor ilustración de eso. Pero, otra vez, la fortuna solo presentó un escenario. Fue la habilidad de Márquez en mojado la que finalmente resultó decisiva.

Todo esto mientras Márquez también usaba al máximo los juegos psicológicos. En ese mismo fin de semana en Mandalika, desestabilizó a Martín siguiéndolo durante la clasificación. Unas semanas después, afirmó que no necesitaba órdenes de equipo si era rápido, una indirecta a su rival por el título Martín, que se había convertido en la única esperanza realista de Aprilia para el campeonato pese a ser más lento que su compañero Bezzecchi.

Que Martín pasara inmediatamente al ataque en la sprint de Phillip Island, solo para caerse al forzar demasiado, no puede descartarse por completo como una coincidencia. Desafortunadamente para Martín, el incidente también le provocó una lesión en la muñeca, sellando en la práctica el campeonato a favor de Márquez.

Entonces, ¿perdió Aprilia el campeonato? Dado el catálogo de errores de Bezzecchi, la falta de victorias dominicales de Martín y sus problemas de lesiones, y la falta de experiencia ganadora de títulos dentro de la gestión de Noale, sería fácil llegar a esa conclusión. De hecho, esa habría sido una narrativa perfectamente razonable de seguir antes en la temporada.

Una lesión en el tramo final de la temporada frustró las aspiraciones de Martín al título.

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Pero una vez que Márquez olió una oportunidad en el campeonato, fue él quien pasó a marcar el ritmo. De repente, se convirtió en el piloto más clínico de la parrilla, casi sin caerse en los entrenamientos y mucho menos en las competencias que repartían puntos, mientras al mismo tiempo forzaba a sus rivales a cometer errores en momentos cruciales. Incluso cuando le faltaba ritmo puro, encontraba formas de limitar el daño o colocarse por delante de los pilotos de Aprilia el tiempo suficiente para alterar sus carreras.

También vale la pena recordar que Aprilia todavía lidiaba con las consecuencias del intento de Martín de desvincularse de su contrato, lo que creó tensiones innecesarias dentro del equipo. Los inminentes cambios reglamentarios de 2027 también añadieron presión sobre Aprilia para ganar el título de 2026, sabiendo que otra oportunidad de campeonato podría no volver a aparecer durante algún tiempo.

Márquez, sin embargo, era plenamente consciente de la presión que pesaba sobre el rival de fábrica de Ducati y aprovechó al máximo la situación. Al insistir en que ganar el título de 2026 no cambiaría su vida, solo estaba elevando el listón para Bezzecchi y Martín, que tenían mucho más por ganar este año.

¿Habría ganado Márquez el título incluso si Aprilia hubiera ofrecido una oposición más fuerte? Casi con certeza. Pero una operación de Aprilia inexperta y propensa a los errores ciertamente le hizo el trabajo considerablemente más fácil.

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