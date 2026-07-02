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MotoGP GP de Países Bajos

Aprilia: Marco Bezzecchi “necesita un descanso” tras los recientes problemas en MotoGP

Bezzecchi ha estado pasando por mucho últimamente y necesita algo de tiempo libre, según el jefe de Aprilia

Rachit Thukral
Rachit Thukral
Publicado:
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

El CEO de Aprilia Racing, Massimo Rivola, cree que Marco Bezzecchi "necesita un descanso" tras una dura racha de carreras que le ha hecho perder el liderato del campeonato de MotoGP.

Bezzecchi estuvo en los titulares por todos los motivos equivocados el mes pasado, y su desafío por el título sufrió un duro golpe tras dos carreras sin puntuar en los Grandes Premios de la República Checa y de los Países Bajos.

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El italiano se vio primero envuelto en una gran polémica por golpear a un comisario en el sprint de Brno, un incidente por el que fue sancionado sin poder participar en la carrera del día siguiente. Una semana después, en Assen, se cayó en la segunda vuelta mientras intentaba recuperar el terreno perdido, desperdiciando más valiosos puntos del campeonato.

Tras haber sufrido también una pesadilla en el GP de Hungría a principios de junio, donde fue sacado de pista en la salida por su compañero de equipo Jorge Martín, Bezzecchi no ha logrado puntuar en tres carreras dominicales consecutivas.

Aunque Rivola sugirió que la caída de Bezzecchi en Assen fue totalmente culpa suya, se mostró comprensivo con la difícil situación de su piloto y dijo que el parón veraniego no podría llegar en mejor momento para él.

“¿Qué puedo decir? Lo enviaremos de vacaciones una semana, esperando ante todo que esté bien y que esté dispuesto a ir”, dijo Rivola después de la carrera del domingo.

“Definitivamente necesita un descanso, porque últimamente le ha pasado prácticamente de todo. Así que es comprensible que pueda sentirse un poco bajo presión.

“Dicho esto, no debería haber cometido ese error, especialmente porque ocurrió en un punto donde realmente puedes hacerte daño”.

Photo by: Aprilia Racing

Rivola fue especialmente crítico con Martin después de que el piloto español arrollara a tres pilotos montados en Aprilia, incluido Bezzecchi, en Balaton Park.

Sin embargo, cree que el actual campeón del mundo mostró mayor madurez en Assen, citando su carrera medida hasta el tercer puesto como prueba.

Martin lidera ahora el campeonato por siete puntos sobre Bezzecchi, con Fabio di Giannantonio otros nueve puntos por detrás con la mejor de las Ducati.

“Dado que todos cometemos errores, en Hungría dije que un campeón del mundo no comete estos errores porque sabe cómo luchar por el campeonato del mundo, que es exactamente lo que hizo aquí”, dijo Rivola.

“Consiguió una pole position que solo él podría haber logrado: el viernes y el sábado por la mañana, la Aprilia no era la más rápida a una vuelta, pero logró conseguir la pole position gracias a su talento.

“En la carrera, estuvo sobresaliente, hizo una gran salida, se estaba escapando, y cuando los pilotos de Trackhouse comenzaron a acercarse, no hizo nada imprudente sino que entendió que terminar tercero era un resultado positivo.

“Esa es la actitud que necesita tener un piloto que sabe cómo ganar un campeonato del mundo”.

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